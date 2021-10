Miguel Ángel ‘Supermán’ López confesó que Movistar Team le ordenó retirarse del Tour de Francia

Este miércoles, 20 de octubre, en Blog Deportivo se escucharon las declaraciones del ciclista colombiano Miguel Ángel ‘Supermán’ López, quien habló sobre su salida del Movistar Team y los motivos de esta.

“Por condición no fue, fueron cosas que poco a poco fueron rebosando la copa y lo mejor que pude haber hecho fue salir de Movistar”, dijo.

Además, el ciclista reflexionó y aclaró que como profesional “debes estar donde te quieran, donde te sientas bien. Las cosas pasaron así y hay que aceptarlo, yo nunca me he dado por vencido”.

‘Supermán’ López confesó que su gran frustración fue no poder asistir a los Juegos Olímpicos.

“A la Olimpiada da rabia no poder asistir. Cuando te dan la orden que es mejor que no vayas pues no puedes hacer mucho, te ilusionan con que hay una gran oportunidad en la Vuelta. Al final me arrepiento de sacrificar los Olímpicos por la Vuelta”, expresó.

‘Supermán’ López, sobre el incidente en el Tour de Francia, donde el ciclista se retiró después de tener un buen rendimiento, no se guardó nada y apuntó contra el equipo español.

“Me dieron esa orden y yo me estaba poniendo un poco en contra porque yo quería llegar a París, pero la orden fue esa, que debía retirarme para ir a la Vuelta”, puntualizó.

Cabe recordar que Miguel Ángel ‘Supermán’ López regresará al Astana Premier Tech -Astana Qazaqstan a partir de 2022- tras llegar a un acuerdo y firmar un contrato que lo vincula al equipo kazajo por las próximas dos temporadas (2022-2023).

