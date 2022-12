Nairo Quintana explica su falta de fuerza en el remate del Tour

El colombiano Nairo Quintana reconoció que tampoco sintió buenas sensaciones en la cronoescalada del Tour de Francia, en la que perdió 1.10 con respecto al británico Chris Froome, y lo achacó a una posible alergia.

"No siguen siendo buenas las sensaciones. Me está pasando algo, no es normal en mi este rendimiento. No esperaba estar de esta manera, no es fatiga lo que siento pero el cuerpo tampoco responde", dijo el ciclista del Movistar tras cruzar la meta de Megève.

El colombiano indicó que quizá sufre "algún tipo de alergia" que hace que sus piernas "no oxigenen bien".

"Es posible que haya en este sector algún tipo de alergia que me ha venido afectando en los últimos días", indicó el corredor de Boyacá.

Quintana se mostró confiado en que se cumplan las previsiones meteorológicas de estos días, que prevén lluvia, que limpien la atmósfera y que pueda luchar por subir al podium, que se ha convertido en su objetivo.