Nairo tiene la experiencia y la madurez para ganar el Tour: Movistar Team

Eusebio Unzué, director deportivo del Movistar Team, equipo del corredor colombiano Nairo Quintana, habló en exclusiva para Mañanas BLU sobre el calendario del boyacense para este 2017.



Unzué explicó que Nairo correrá el Tour de Francia y el Giro de Italia, mas no la Vuelta a España por “motivos de cambios en el calendario”.



“Esto obedece realmente a algo que el equipo decidió para no encasillar a Nairo en el mismo calendario todos los años”, manifestó.



Sumado a eso, dijo que “los tiempos nos demuestran que haciendo cambios en el calendario, tal como lo hizo el primer año, se aumenta el rendimiento del ciclista”.



El dirigente señaló que Nairo tiene la calidad suficiente para hacerse con el Tour de Francia 2017, el gran objetivo del equipo español en esta temporada.



“Quintana tiene la calidad, la experiencia y la madurez para ganar el Tour de Francia, que realmente es algo más que una simple carrera (…) Todo depende de él y creemos que es capaz de manejar esa presión, esperemos que haya llegado la hora”, puntualizó.



"La edición número 100 del Giro siempre atrae, pero lo que más nos hace ilusión y con el que tenemos una gran deuda es el Tour de Francia y estamos preparando", dijo el colombiano en la presentación de los efectivos del equipo de Eusebio Unzué.



"El objetivo principal para mí y para el equipo es el Tour de Francia (...) y afrontamos el Giro de Italia, tampoco como un paseo ni como un entrenamiento, pero sí con mucha más tranquilidad", agregó Quintana.



Cabe señalar que en 2016 el escalador colombiano se quedó en la tercera posición del podio en París, después de haber sido segundo en 2015 y en 2013.



"El gran reto es el Tour de Francia con Nairo y a ver si le podemos ganar ya a (Chris) Froome", afirmó su compañero de equipo, Alejandro Valverde, en referencia al británico ganador del Tour en 2015 y 2016, que se perfila como el gran rival para esta temporada.



De hecho, el corredor del Sky debería llegar más fresco al Tour, pero este hecho parece preocupar lo justo a Quintana, que este espera apoyarse más en tácticas de equipo "para no ganar siempre a fuerza".



