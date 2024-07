Clasificación de la etapa 14 del Tour de Francia: resultados y posiciones destacadas

Mikel Landa (Soudal Quick Step), sexto en la general a 7.17 minutos del maillot amarillo Tadej Pogacar, admitió que tanto el corredor esloveno como el danés Jonas Vingegaard son "superiores a Evenepoel en montaña", pero señaló que tratarán de mantenerse delante para "ganar alguna etapa".

"Ha sido la primera etapa pura de montaña pura y quizá esté mejor que otras veces. Las diferencias en la general no creo que sean definitivas, el año pasado Vingegaard le sacó a Pogacar 7 minutos en dos etapas. Ambos son superiores a Evenepoel en montaña, pero tenemos que intentar mantenernos delante para ganar alguna etapa", señaló en meta el ciclista alavés.

A poco más de una semana para el final del Tour de Francia, Landa todavía espera tener una posibilidad para ganar alguna etapa.

"El UAE quería controlar la carrera para ganar la etapa y hemos tratado de perder lo menos posible. Habrá que intentarlo algún día, espero tener un poquito de margen. Estoy a más de 7 en la general y ya veremos di hay opción", concluyó.

Clasificaciones del Tour de Francia tras la 14ª etapa

Clasificaciones del Tour de Francia tras la disputa de la 14ª etapa, este sábado sobre 151,9 km de recorrido, entre Pau y Pla d'Adet:

Clasificación de la etapa

1. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 4 h 01:52.

(media: 37,8 km/h)

2. Jonas Vingegaard (DEN) a 39.

3. Remco Evenepoel (BEL) 1:10.

4. Carlos Rodríguez (ESP) 1:19.

5. Giulio Ciccone (ITA) 1:23.

6. Santiago Buitrago (COL) 1:23.

7. Adam Yates (GBR) 1:23.

8. Felix Gall (AUT) 1:26.

9. Matteo Jorgenson (USA) 1:29.

10. Derek Gee (CAN) 1:29.

11. Mikel Landa (ESP) 1:29.

12. João Almeida (POR) 1:31.

13. Simon Yates (GBR) 1:33.

14. Richard Carapaz (ECU) 2:28.

15. Louis Meintjies (RSA) 3:10.

16. Ben Healy (IRL) 3:27.

17. Guillaume Martin (FRA) 4:01.

18. Gregor Mühlberger (AUT) 4:09.

19. Chris Harper (AUS) 4:09.

20. Egan Bernal (COL) 4:09.

21. Steff Cras (BEL) 4:36.

22. Javier Romo (ESP) 5:02.

23. Tobias Johannessen (NOR) 5:20.

24. Jordan Jegat (FRA) 8:01.

25. Wilco Kelderman (NED) 8:40.

26. Wout Poels (NED) 9:36.

27. Odd Christian Eiking (NOR) 10:13.

28. Cristián Rodríguez (ESP) 10:13.

29. Jakob Diemer Fuglsang (DEN) 10:45.

30. Ilan Van Wilder (BEL) 10:53.

31. Oier Lazkano (ESP) 10:54.

32. Pavel Sivakov (FRA) 11:00.

33. Laurens De Plus (BEL) 11:00.

34. Nicolas Prodhomme (FRA) 11:00.

35. Jan Hirt (CZE) 11:57.

36. Valentin Madouas (FRA) 12:29.

37. Julien Bernard (FRA) 12:29.

38. Bruno Armirail (FRA) 12:29.

39. Carlos Verona (ESP) 12:29.

40. David Gaudu (FRA) 12:29.

41. Marc Soler (ESP) 13:44.

42. Jack Haig (AUS) 14:32.

43. Matteo Sobrero (ITA) 14:42.

44. Bob Jungels (LUX) 15:25.

45. Michal Kwiatkowski (POL) 15:25.

46. Jonathan Castroviejo (ESP) 15:25.

47. Jan Tratnik (SLO) 17:17.

48. Romain Grégoire (FRA) 17:22.

49. Kévin Geniets (LUX) 17:22.

50. Jai Hindley (AUS) 17:22.

51. Stephen Williams (GBR) 17:22.

52. Oscar Onley (GBR) 17:22.

53. Romain Bardet (FRA) 17:26.

54. Warren Barguil (FRA) 17:51.

55. Harold Tejada (COL) 20:10.

56. Enric Mas (ESP) 21:14.

57. Quentin Pacher (FRA) 21:14.

58. Alexey Lutsenko (KAZ) 21:14.

59. Mathieu van der Poel (NED) 22:55.

60. Magnus Nielsen (DEN) 22:55.

61. Sean Quinn (USA) 22:55.

62. Maxim Van Gils (BEL) 24:16.

63. Axel Laurance (FRA) 24:48.

64. Bart Lemmen (NED) 25:29.

65. Tiesj Benoot (BEL) 25:30.

66. Johannes Kulset (NOR) 26:21.

67. Nils Politt (GER) 26:55.

68. Marco Haller (AUT) 26:55.

69. Simon Geschke (GER) 26:55.

70. Rui Costa (POR) 26:55.

71. Christopher Juul-Jensen (DEN) 26:55.

72. Fabien Grellier (FRA) 27:03.

73. Jasper Stuyven (BEL) 27:17.

74. Gianni Moscon (ITA) 27:22.

75. Kobe Goossens (BEL) 27:35.

76. Tim Wellens (BEL) 27:35.

77. Jonas Abrahamsen (NOR) 30:52.

78. Nans Peters (FRA) 30:52.

79. Paul Lapeira (FRA) 30:52.

80. Oliver Naesen (BEL) 30:52.

81. Brent Van Moer (BEL) 30:52.

82. Davide Formolo (ITA) 30:52.

83. Krists Neilands (LAT) 30:52.

84. Stefan Küng (SUI) 30:52.

85. Nélson Oliveira (POR) 30:52.

86. Dorian Godon (FRA) 30:52.

87. Clément Champoussin (FRA) 30:52.

88. Kévin Vauquelin (FRA) 30:52.

89. Hugo Houle (CAN) 30:52.

90. Toms Skujinš (LAT) 31:04.

91. Geraint Thomas (GBR) 31:04.

92. Jake Stewart (GBR) 31:14.

93. Victor Campenaerts (BEL) 31:14.

94. Søren Wærenskjold (NOR) 32:07.

95. Raúl García (ESP) 33:17.

96. Silvan Dillier (SUI) 33:33.

97. Stefan Bissegger (SUI) 33:33.

98. Ryan Gibbons (RSA) 33:33.

99. Neilson Powless (USA) 33:33.

100. Clément Russo (FRA) 33:33.

101. Georg Zimmerman (GER) 33:33.

102. Piet Allegaert (BEL) 33:33.

103. Nico Denz (GER) 33:42.

104. Thomas Gachignard (FRA) 33:55.

105. Anthony Turgis (FRA) 34:08.

106. Sandy Dujardin (FRA) 34:08.

107. Bryan Coquard (FRA) 34:17.

108. Cédric Beullens (BEL) 35:25.

109. Rasmus Tiller (NOR) 35:25.

110. Danny van Poppel (NED) 35:25.

111. Yves Lampaert (BEL) 35:25.

112. Sébastien Grignard (BEL) 35:25.

113. Wout van Aert (BEL) 35:25.

114. Laurenz Rex (BEL) 35:25.

115. Frank van den Broek (NED) 35:25.

116. Axel Zingle (FRA) 35:25.

117. Hugo Page (FRA) 35:25.

118. Lenny Martinez (FRA) 35:25.

119. Arnaud De Lie (BEL) 35:25.

120. Christophe Laporte (FRA) 35:25.

121. Nils Eekhoff (NED) 35:25.

122. John Degenkolb (GER) 35:25.

123. Michael Matthews (AUS) 35:25.

124. Matej Mohoric (SLO) 35:25.

125. Biniam Girmay (ERI) 35:25.

126. Mike Teunissen (NED) 35:25.

127. Mathieu Burgaudeau (FRA) 35:25.

128. Alex Aranburu (ESP) 35:25.

129. Mattéo Vercher (FRA) 35:25.

130. Nikias Arndt (GER) 35:41.

131. Marijn van den Berg (NED) 35:41.

132. Luca Mozzato (ITA) 35:57.

133. Gianni Vermeersch (BEL) 36:17.

134. Jasper Philipsen (BEL) 36:17.

135. Phil Bauhaus (GER) 36:17.

136. Jarrod Drizners (AUS) 36:17.

137. Pascal Ackermann (GER) 36:17.

138. Ben Turner (GBR) 36:57.

139. Daniel McLay (GBR) 36:57.

140. Robbe Ghys (BEL) 38:36.

141. Elmar Reinders (NED) 38:48.

142. Luka Mezgec (SLO) 38:48.

143. Luke Durbridge (AUS) 38:48.

144. Bram Welten (NED) 38:48.

145. Dylan Groenewegen (NED) 38:48.

146. Alexander Kristoff (NOR) 38:48.

147. Sam Bennett (IRL) 39:05.

148. Fernando Gaviria (COL) 39:20.

149. Harm Vanhoucke (BEL) 39:50.

150. Arnaud Démare (FRA) 40:05.

151. Davide Ballerini (ITA) 40:36.

152. Gerben Thijssen (BEL) 40:36.

153. Mark Cavendish (GBR) 40:36.

154. Cees Bol (NED) 40:36.

155. Louis Vervaeke (BEL) Abandonó

156. Alberto Bettiol (ITA) Abandonó

157. Amaury Capiot (BEL) Abandonó

158. Thomas Pidcock (GBR) No se presentó

159. Guillaume Boivin (CAN) No se presentó

Clasificación general individual:

1. Tadej Pogacar (SLO/UAD) 56 h 42:39.

2. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) a 1:57.

3. Remco Evenepoel (BEL/SOQ) 2:22.

4. João Almeida (POR/UAD) 6:01.

5. Carlos Rodríguez (ESP/IGD) 6:09.

6. Mikel Landa (ESP/SOQ) 7:17.

7. Adam Yates (GBR/UAD) 8:32.

8. Giulio Ciccone (ITA/LTK) 9:09.

9. Derek Gee (CAN/IPT) 9:33.

10. Matteo Jorgenson (USA/TVL) 10:35.

11. Felix Gall (AUT/DAT) 10:54.

12. Santiago Buitrago (COL/TBV) 11:14.

13. Egan Bernal (COL/IGD) 14:37.

14. Ben Healy (IRL/EFE) 15:45.

15. Steff Cras (BEL/TEN) 17:02.

16. Javier Romo (ESP/MOV) 20:53.

17. Simon Yates (GBR/JAY) 24:17.

18. Guillaume Martin (FRA/COF) 24:47.

19. Laurens De Plus (BEL/IGD) 31:52.

20. Jack Haig (AUS/TBV) 35:14.

21. Jai Hindley (AUS/RBH) 36:57.

22. Wilco Kelderman (NED/TVL) 41:49.

23. Louis Meintjies (RSA/IWA) 42:44.

24. Odd Christian Eiking (NOR/UXT) 43:01.

25. Ilan Van Wilder (BEL/SOQ) 44:19.

26. Julien Bernard (FRA/LTK) 46:15.

27. Richard Carapaz (ECU/EFE) 50:35.

28. Carlos Verona (ESP/LTK) 52:02.

29. Enric Mas (ESP/MOV) 54:21.

30. Valentin Madouas (FRA/GFC) 56:17.

31. Chris Harper (AUS/JAY) 58:43.

32. Pavel Sivakov (FRA/UAD) 1 h 05:16.

33. Geraint Thomas (GBR/IGD) 1 h 08:26.

34. Bruno Armirail (FRA/DAT) 1 h 10:51.

35. Romain Bardet (FRA/DFP) 1 h 12:47.

36. Warren Barguil (FRA/DFP) 1 h 15:22.

37. Tobias Johannessen (NOR/UXT) 1 h 20:21.

38. Toms Skujinš (LAT/LTK) 1 h 22:21.

39. Romain Grégoire (FRA/GFC) 1 h 23:04.

40. Jordan Jegat (FRA/TEN) 1 h 24:40.

41. Oscar Onley (GBR/DFP) 1 h 25:30.

42. Michal Kwiatkowski (POL/IGD) 1 h 25:57.

43. Jakob Diemer Fuglsang (DEN/IPT) 1 h 27:21.

44. Tiesj Benoot (BEL/TVL) 1 h 27:59.

45. Cristián Rodríguez (ESP/ARK) 1 h 31:12.

46. Bob Jungels (LUX/RBH) 1 h 32:39.

47. Nélson Oliveira (POR/MOV) 1 h 33:52.

48. Nicolas Prodhomme (FRA/DAT) 1 h 34:02.

49. Maxim Van Gils (BEL/LTD) 1 h 36:28.

50. Rui Costa (POR/EFE) 1 h 38:53.

51. Frank van den Broek (NED/DFP) 1 h 40:26.

52. Marc Soler (ESP/UAD) 1 h 40:47.

53. Davide Formolo (ITA/MOV) 1 h 45:33.

54. Wout van Aert (BEL/TVL) 1 h 47:24.

55. Wout Poels (NED/TBV) 1 h 48:39.

56. Neilson Powless (USA/EFE) 1 h 48:53.

57. Johannes Kulset (NOR/UXT) 1 h 49:09.

58. Hugo Houle (CAN/IPT) 1 h 49:13.

59. Quentin Pacher (FRA/GFC) 1 h 51:23.

60. Kévin Geniets (LUX/GFC) 1 h 53:01.

61. David Gaudu (FRA/GFC) 1 h 55:18.

62. Jonas Abrahamsen (NOR/UXT) 1 h 57:23.

63. Stefan Küng (SUI/GFC) 1 h 57:39.

64. Kobe Goossens (BEL/IWA) 1 h 59:50.

65. Krists Neilands (LAT/IPT) 2 h 00:39.

66. Gregor Mühlberger (AUT/MOV) 2 h 01:46.

67. Jonathan Castroviejo (ESP/IGD) 2 h 02:45.

68. Jan Tratnik (SLO/TVL) 2 h 03:36.

69. Paul Lapeira (FRA/DAT) 2 h 03:56.

70. Gianni Moscon (ITA/SOQ) 2 h 04:44.

71. Mike Teunissen (NED/IWA) 2 h 07:05.

72. Alex Aranburu (ESP/MOV) 2 h 07:23.

73. Jasper Stuyven (BEL/LTK) 2 h 07:48.

74. Matteo Sobrero (ITA/RBH) 2 h 07:51.

75. Harold Tejada (COL/AST) 2 h 09:38.

76. Oliver Naesen (BEL/DAT) 2 h 09:45.

77. Victor Campenaerts (BEL/LTD) 2 h 10:00.

78. Stephen Williams (GBR/IPT) 2 h 10:30.

79. Ryan Gibbons (RSA/LTK) 2 h 10:38.

80. Nans Peters (FRA/DAT) 2 h 11:17.

81. Nils Politt (GER/UAD) 2 h 11:38.

82. Tim Wellens (BEL/UAD) 2 h 12:22.

83. Magnus Nielsen (DEN/UXT) 2 h 13:05.

84. Oier Lazkano (ESP/MOV) 2 h 13:32.

85. Sean Quinn (USA/EFE) 2 h 15:21.

86. Georg Zimmerman (GER/IWA) 2 h 16:04.

87. Brent Van Moer (BEL/LTD) 2 h 16:45.

88. Mathieu van der Poel (NED/ADC) 2 h 18:00.

89. Bart Lemmen (NED/TVL) 2 h 18:52.

90. Christophe Laporte (FRA/TVL) 2 h 20:02.

91. Jan Hirt (CZE/SOQ) 2 h 20:08.

92. Kévin Vauquelin (FRA/ARK) 2 h 20:40.

93. Stefan Bissegger (SUI/EFE) 2 h 20:57.

94. Fabien Grellier (FRA/TEN) 2 h 22:53.

95. Axel Laurance (FRA/ADC) 2 h 23:16.

96. Michael Matthews (AUS/JAY) 2 h 23:29.

97. Dorian Godon (FRA/DAT) 2 h 24:46.

98. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) 2 h 25:19.

99. Gianni Vermeersch (BEL/ADC) 2 h 25:44.

100. Thomas Gachignard (FRA/TEN) 2 h 27:07.

101. Rasmus Tiller (NOR/UXT) 2 h 28:12.

102. Mathieu Burgaudeau (FRA/TEN) 2 h 28:54.

103. Marco Haller (AUT/RBH) 2 h 30:23.

104. Simon Geschke (GER/COF) 2 h 32:25.

105. Anthony Turgis (FRA/TEN) 2 h 33:04.

106. Jake Stewart (GBR/IPT) 2 h 33:38.

107. Christopher Juul-Jensen (DEN/JAY) 2 h 33:56.

108. Bryan Coquard (FRA/COF) 2 h 34:38.

109. Luka Mezgec (SLO/JAY) 2 h 35:38.

110. Biniam Girmay (ERI/IWA) 2 h 36:25.

111. Nico Denz (GER/RBH) 2 h 36:26.

112. Pascal Ackermann (GER/IPT) 2 h 36:34.

113. Nikias Arndt (GER/TBV) 2 h 36:40.

114. John Degenkolb (GER/DFP) 2 h 37:47.

115. Hugo Page (FRA/IWA) 2 h 37:59.

116. Clément Champoussin (FRA/ARK) 2 h 38:07.

117. Marijn van den Berg (NED/EFE) 2 h 39:01.

118. Axel Zingle (FRA/COF) 2 h 40:37.

119. Clément Russo (FRA/GFC) 2 h 40:53.

120. Piet Allegaert (BEL/COF) 2 h 42:03.

121. Raúl García (ESP/ARK) 2 h 42:49.

122. Laurenz Rex (BEL/IWA) 2 h 44:12.

123. Mattéo Vercher (FRA/TEN) 2 h 44:36.

124. Arnaud De Lie (BEL/LTD) 2 h 49:15.

125. Luke Durbridge (AUS/JAY) 2 h 51:06.

126. Cédric Beullens (BEL/LTD) 2 h 52:03.

127. Danny van Poppel (NED/RBH) 2 h 52:11.

128. Yves Lampaert (BEL/SOQ) 2 h 53:33.

129. Matej Mohoric (SLO/TBV) 2 h 54:07.

130. Jasper Philipsen (BEL/ADC) 2 h 54:08.

131. Silvan Dillier (SUI/ADC) 2 h 56:56.

132. Arnaud Démare (FRA/ARK) 2 h 58:41.

133. Ben Turner (GBR/IGD) 2 h 59:08.

134. Søren Wærenskjold (NOR/UXT) 3 h 00:45.

135. Alexander Kristoff (NOR/UXT) 3 h 00:53.

136. Sandy Dujardin (FRA/TEN) 3 h 04:06.

137. Sébastien Grignard (BEL/LTD) 3 h 06:01.

138. Robbe Ghys (BEL/ADC) 3 h 09:21.

139. Harm Vanhoucke (BEL/LTD) 3 h 09:22.

140. Daniel McLay (GBR/ARK) 3 h 09:39.

141. Luca Mozzato (ITA/ARK) 3 h 14:09.

142. Sam Bennett (IRL/DAT) 3 h 14:33.

143. Nils Eekhoff (NED/DFP) 3 h 14:40.

144. Cees Bol (NED/AST) 3 h 15:37.

145. Dylan Groenewegen (NED/JAY) 3 h 16:04.

146. Elmar Reinders (NED/JAY) 3 h 16:05.

147. Fernando Gaviria (COL/MOV) 3 h 17:21.

148. Lenny Martinez (FRA/GFC) 3 h 20:09.

149. Phil Bauhaus (GER/TBV) 3 h 20:28.

150. Mark Cavendish (GBR/AST) 3 h 29:01.

151. Davide Ballerini (ITA/AST) 3 h 29:26.

152. Jarrod Drizners (AUS/LTD) 3 h 30:34.

153. Gerben Thijssen (BEL/IWA) 3 h 34:35.

154. Bram Welten (NED/DFP) 3 h 47:53.

Clasificación por puntos

1. Biniam Girmay (ERI/IWA) 353 pts

2. Jasper Philipsen (BEL/ADC) 277

3. Bryan Coquard (FRA/COF) 147

4. Arnaud De Lie (BEL/LTD) 142

5. Anthony Turgis (FRA/TEN) 141

6. Jonas Abrahamsen (NOR/UXT) 133

7. Tadej Pogacar (SLO/UAD) 116

8. Wout van Aert (BEL/TVL) 114

9. Pascal Ackermann (GER/IPT) 102

10. Fernando Gaviria (COL/MOV) 100

Montaña

1. Tadej Pogacar (SLO/UAD) 56 pts

2. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) 43

3. Jonas Abrahamsen (NOR/UXT) 36

4. Remco Evenepoel (BEL/SOQ) 30

5. Oier Lazkano (ESP/MOV) 27

6. Carlos Rodríguez (ESP/IGD) 22

7. David Gaudu (FRA/GFC) 20

8. Ben Healy (IRL/EFE) 17

9. Valentin Madouas (FRA/GFC) 16

10. Bruno Armirail (FRA/DAT) 12

Jóvenes (general)

1. Remco Evenepoel (BEL/SOQ) 56 h 45:01.

2. Carlos Rodríguez (ESP/IGD) a 3:47.

3. Matteo Jorgenson (USA/TVL) 8:13.

4. Santiago Buitrago (COL/TBV) 8:52.

5. Ben Healy (IRL/EFE) 13:23.

6. Javier Romo (ESP/MOV) 18:31.

7. Ilan Van Wilder (BEL/SOQ) 41:57.

8. Tobias Johannessen (NOR/UXT) 1 h 17:59.

9. Romain Grégoire (FRA/GFC) 1 h 20:42.

10. Jordan Jegat (FRA/TEN) 1 h 22:18.