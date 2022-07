"En la competencia cualquier cosa puede pasar": Rigo habló de sus resultados en el Tour de Francia

Rigoberto Urán en entrevista exclusiva con Caracol Sports y Ricardo Orrego , habló de su situación en el Tour de Francia y las sensaciones que le dejó después de disputarse los primeros días. Además, se refirió a la fuerte caída que sufrió en el tramo de la octava etapa.

"Cuando uno se cae lo primero que hace el equipo es entregar la bicicleta, es como la guerra misma hermano, llegan con eso y arrancar sin importar qué es lo que usted tenga. Usted debe seguir, ya uno se acostumbra (...) No tengo nada grave, solo son inflamaciones y raspones, pero estoy seguro que esto pasará rápido", dijo el ciclista.

Rigo se muestra confiado con lo que viene en las próximas etapas del Tour, pues en esta competencia "puede pasar de todo", y está seguro que su cuerpo mostrará signos positivos que le ayudarán a competir de mejor forma.

Otro de los temas que trató el ciclista fue el clima, pues uno de los problemas que más se presentan a la hora de competir, son las altas temperaturas que se presentan en algunas regiones francesas por el verano.

"Se reservan tanto los Alpes como la tripleta con son etapas muy duras. Sabemos que vienen unas horas de calor muy fuertes en estas tierras y estoy preparado para irme en fuga con la situación actual", sentenció.

Para él, Pogacar no es imposible de alcanzar, pero reconoció que tiene "un talento innato y es superior a ellos". Según él, sin llegar a las partes más dificiles de la carrera, el esloveno ya tiene una amplía ventaja sobre sus rivales directos.

"Este es el último año de contrato, vamos a ver qué pasa en este club. Esta es una pregunta que me hacen muy seguido, no estoy viejo, estoy más joven y sigo siendo un niño para esto, acá puede pasar de todo. Mientras que me pueda divertir y me gusta, se hace más fácil", respondió sobre su posible retiro.

Vea la entrevista de Rigoberto Urán en Caracol Sports