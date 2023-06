Pogacar, recuperado de una fractura, reconoce que no es el favorito del Tour de Francia

El esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), ganador del Tour de Francia 2020 y 2021, se siente recuperado de la fractura de escafoides que sufrió en la Lieja-Bastoña-Lieja, pero ante el Tour de Francia que comienza este sábado en Bilbao admite que "el favorito es Jonas Vingegaard", defensor del título.

" Jonas Vingegaard será el gran protagonista del próximo Tour, todas las miradas estarán puestas en él, señala Pogacar en las páginas de L'Equipe.

Según explica Pogacar, ganador de los títulos nacionales eslovenos contrarreloj y en línea, su máximo rival en el Tour hizo toda una demostración en el Dauphiné.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznF

Publicidad

“En el Dauphiné corrió para demostrar que era capaz de ganar con facilidad, casi con una pierna. Nadie pudo seguirle el ritmo. Demostró que estaba en gran forma. Todos esperan que gane este Tour fácilmente", señala.

Desde mediados de junio, Pogacar ha podio entrenarse con normalidad, sin dolor en la muñeca.

"En realidad, nunca he tenido ningún dolor. Es solo que no puedo doblar la mano por completo, siempre está un poco atascada. Creo que estoy en forma para el Tour, pero mi estado de ánimo es totalmente diferente al del verano pasado", añade.

Publicidad

El campeón esloveno aclara que "cuando tienes que defender tu título no tienes la misma presión que cuando tienes que recuperarlo. Me siento tranquilo. Este año no tengo nada que perder".

Puede ver: