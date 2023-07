Pogacar sobre ataque a Vingegaard: "Esos segundos valen la pena en el Tour de Francia"

El esloveno Tadej Pogacar aseguró sentirse satisfecho de los 4 segundos que recortó al danés Jonas Vingegaard en la lucha por la general del Tour de Francia, que sumados a los cuatro de bonificación le dejan a 9 del maillot amarillo.

"Es un buen comienzo en la tarea de remontar, creo que ha sido un buen día para nosotros. Me hubiera gustado ganar la etapa, pero esa renta que he recortado es como una pequeña victoria", aseguró el corredor del UAE.

Pogacar, que atacó en el último kilómetro del ascenso al Grand Colombier, única dificultad puntuable de la jornada, reconoció que es difícil sacar de rueda a Vingegaard, "uno de los mejores escaladores del mundo".



"Hoy lo he intentado con un largo sprint, he estado a punto de no poder terminarlo, pero al final he logrado unos segundos que valen la pena", señaló

Pogacar Foto: AFP

Pogacar reconoció que contaban con buscar la victoria de etapa, pero que la escapada "fue muy rápida" y que prefirieron "no correr riesgos" poniendo a trabajar al equipo para recortar diferencias y "jugárnoslo todo en la última subida".

