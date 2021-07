Rigoberto Urán confiesa que orina sobre la bicicleta para aliviarse del frío en el Tour de Francia

El ciclista Rigoberto Urán, en entrevista con Juan Charry, reveló las difíciles condiciones que atraviesan los corredores en el Tour de Francia. Muy a su estilo, el ‘Toro de Urrao’ reveló con desparpajo que el frío es tal en la competencia, que orina sobre la bicicleta para encontrar algo de alivio en medio de las bajas temperaturas.

"Tengo una manera de calentarme que es buena, me pego unas meadas y es lo único caliente que siento.

Me orino, eso parce... una belleza y sobre todo cuando llueve tanto me dan muchas ganas de orinar, entonces no paro de orinar, sino que me orino en la ropa. Cada media hora orinando, ahí uno se va calentando de a poquito", indicó el pedalista.

“Hay que sufrir mucho, hijuep… sí hay que sufrir. Es muy complicado, usted se mete en carrera y como uno va tan rápido no hay espacios para comer”, añadió.

Urán cumple una notable presentación en la competencia gala y se encuentra en el podio, en el tercer puesto, a 5 minutos y 18 segundos del líder.

‘Rigo’ es virtual segundo, ya que por delante tiene al australiano Ben O'Connor, que se encaramó a ese puesto por una larga escapada, pero que él mismo aseguro que no tiene ambiciones en la general.

El ‘Toro de Urrao’ cuenta con la experiencia necesaria para volver a estar entre los mejores al final del Tour. En 2017 fue segundo y el terreno que queda por delante le favorece.

El ciclista se desenvuelve bien en la montaña, como ha demostrado en los Alpes y la víspera de que el Tour llegue a París hay una contrarreloj de 30,8 kilómetros en la que puede arañar segundos a otros rivales.

Urán ganó la crono de la pasada Vuelta a Suiza y en la primera del Tour, en Laval, logró un meritorio 13 puesto, que augura que rueda bien en esa disciplina.

Por el momento, el colombiano se ha mostrado fiel a su estilo, tratando de aguantar entre los mejores, lo que le coloca en buena situación para pretender al podio de París.