Uno de los favoritos del Tour de Francia abandonó por una neumonía

El neerlandés Mathieu van der Poel abandonó el Tour de Francia aquejado de una neumonía, anunció este martes su equipo Alpecin, horas antes de la salida de la 16ª etapa entre Montpellier y el Mont Ventoux.

"Mathieu presentaba síntomas de catarro desde hace unos días, pero ayer (lunes) por la tarde su estado empeoró de forma significativa. Por la noche tenía fiebre y fue llevado al hospital de Narbona para ser sometido a pruebas", indicó el equipo belga.

El triple vencedor de la París-Roubaix y del Tour de Flandes se había mostrado muy activo en este Tour de Francia.

Conquistó la segunda etapa en Boulogne-sur-Mer, lució el maillot amarillo y se metió en varias escapadas.

Mathieu van der Poel Foto: AFP

En la general estaba a cerca de 1 hora 40 minutos del líder Tadej Pogacar al término de la 15ª etapa.



Los resultados de la etapa 16 de este martes

El corredor español Enric Mas (Movistar), séptimo en meta en el Mont Ventoux este martes en la 16ª etapa del Tour de Francia, se mostró "contento" pese a no haber podido ganar, y se aferró a las cinco etapas, "cinco oportunidades más" que restan en la 'Grande Boucle'.

"Estamos contentos, no se ha podido ganar pero se ha dado todo, tenemos cinco oportunidades más y hay que ir a por ello", declaró a la llegada el jefe de filas de la formación telefónica, 18º en la general a 53 minutos del maillot amarillo Tadej Pogacar.

Durante buena parte de la subida al 'Gigante de la Provenza', el mallorquín rodó en primera posición, haciendo concebir esperanzas de un primer triunfo parcial en el Tour desde la victoria de Carlos Rodríguez en la edición de 2023.

"Lo he intentado desde abajo, ya habéis visto que me he quedado vacío a falta de 5 (kilómetros) pero teníamos que jugar así. Nos hemos metido en una buena fuga, después, en la fuga de la fuga", relató ante los micrófonos de los periodistas.

Mas, que llegó a meta a 53 segundos de ganador Valentin Paret-Peintre, no dejó escapar la oportunidad de agradecer a los aficionados el apoyo recibido los últimos días. "Quería decir antes que en Pirineos hemos notado un cariño impresionante, he notado un cariño que sinceramente no había notado en las carreteras. Y nada... darle las gracias al aficionado español.