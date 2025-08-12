UCI sancionó a reconocido ciclista por acoso sexual: “Solo le pedía que parara, quise gritar”

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha sancionado con un año de inhabilitación al español Edgar Carballo, seis veces campeón de España de enduro, por acosar sexualmente a la ciclista Ares Masip durante una prueba de la Copa del Mundo de su especialidad celebrada en 2023 en Leogang (Austria).

Según empezó por detallar la UCI en un comunicado hecho público la pasada noche, el proceso se produjo a raíz de una denuncia presentada por Masip a través de la plataforma de demandas confidencial de la propia asociación, designada UCI SpeakUp, "en la que denunciaba un incidente de naturaleza sexual ocurrido en su furgoneta, situada en el aparcamiento oficial de un evento del Calendario Internacional de la UCI".

Tras analizar la situación, la Comisión anunció que ante las acciones sexuales y no consentidas llevadas a cabo por Edgar Carballo en junio de 2023"(...) Se le impuso una suspensión de un año de todas las actividades relacionadas con el ciclismo".

Ciclistas Foto: Grok, referencia

La denuncia fue interpuesta en diciembre de 2024, a la vez que la ciclista catalana, con licencia deportiva en Andorra, recurría a sus redes sociales para denunciar a través de un vídeo en su perfil de Instagram lo ocurrido en el 'paddock' del evento mundial, mientras esta trataba de descansar.

"La carrera había sido muy larga y hacía horas que dormía en mi furgoneta. Él vino de madrugada e intentó forzarme a mantener relaciones sexuales. Yo me negué desde el primer momento. Él no paraba de frotarse con mi cuerpo, me intentaba besar y no paraba de insistir. Yo sólo le pedía que parase, que no quería, Quise gritar, apartarlo o irme. Él me tapó la boca, me cogió de los brazos y me estuvo repitiendo que me violaría mientras me intentaba desnudar", describió en ese vídeo.

Asimismo, este lunes, y tras conocer el veredicto la ciclista de 29 años publicó: "Lamentablemente no es el primer caso de abuso en el ciclismo, pero sí es la primera vez que la UCI sanciona a un ciclista profesional por este motivo. Ha sido un proceso duro, lleno de miedos y dudas. Pero esta es una pequeña victoria que me da fuerzas para seguir adelante", dijo.