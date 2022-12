Colombia tiene el menor presupuesto para deporte en la región: COC

El presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltazar Medina, dijo en BLU Radio que el recorte del presupuesto para deportistas de alto rendimiento será del 6% en 2018.



“La confusión se generó porque nos dieron un recorte global de presupuesto del deporte, sin especificar cuáles eran los rubros de ese recorte. En el caso del deporte de alto rendimiento fue uno de los rubros que menos afectación tuvo porque el recorte es del 6%”, explicó.



Agregó que esta cifra equivale a unos 6 mil millones de pesos, aunque enfatizó en que este recorte sí afecta los proyectos de infraestructura, los cuales sufrirían un retraso.



“El panorama no es tan preocupante como se nos dijo en un principio. El recorte es de 6 mil millones de pesos. Es un recorte que uno entiende que hay que manejarlo con austeridad”, señaló.



En ese sentido, Medina dijo que Colombia tiene el menor presupuesto para deporte de alto rendimiento en la región.



“Simplemente tengo que entender la difícil situación fiscal del país, pero he dicho públicamente que el presupuesto del deporte no afecta la situación fiscal del país porque nuestro presupuesto no es escandaloso. Colombia tiene el más bajo presupuesto de inversión en el área de deporte en nuestro continente”, agregó.



Sin embargo, Baltazar reconoció que el actual Gobierno ha sido “atento” con el deporte colombiano y que eso ha incidido en los buenos resultados.



