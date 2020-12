Comité pidió que denunciáramos situaciones irregulares: abogado sobre denuncia al Deportivo Cali

Una denuncia de carácter averiguatorio fue interpuesta a la Fiscalía General de la Nación donde algunos miembros de la junta directiva del Deportivo Cali se vieron involucrados, entre ellos el expresidente del club, Juan Fernando Mejía.

Sobre estos hechos, el abogado financiero Federico Vélez explicó en Blog Deportivo porque se dieron estas acciones y las medidas que se están tomando al respecto.

Es una lástima que se haya vuelto una noticia tan viral esta noticia de carácter averiguatorio sobre unos hechos que nosotros consideramos irregulares (…) El mismo comité ejecutivo nos pidió que denunciáramos las situaciones que consideráramos irregulares para no incurrir en ser cómplices que afecten a la institución contó.

Vélez señaló que por eso cumplieron con su “deber de pedirle a la Fiscalía que le encargue a un respetable fiscal que estudie esto” que para ellos “se salen de toda lógica”. Además, dijo que “no se trata de líos, es en pro de la institución”.

Sobre la denuncia, mencionó que son “injustos” algunos actos en los que incurrió el conjunto ‘azucarero’.

“Consideramos injusto que no se hayan pagado los impuestos prediales que corresponde al estadio en el municipio de Palmira, eso nos generó multas que no son necesarios y hubo ocasiones donde no se le pagó a los jugadores”.

Al respecto, Jaime Guerreo, ingeniero mecánico y conocedor del tema de la denuncia, contó que toda la información ha sido entregada y que no están atacando a nadie.

Hemos solicitado la información pertinente sobre varios temas, en especial, sobre la denuncia. No estamos acusando a nadie, estamos poniendo en conocimiento de un fiscal lo que consideramos irregular aseveró.

Publicidad

Por último, Guerreo dijo que con esto, esperan que “haya claridad con relación a los hechos que ocurrieron sobre la compra de un lote. Tenemos información que el mismo Deportivo Cali nos ha suministrado”.

Escuche las entrevistas completas en el audio adjunto: