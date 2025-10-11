¿Cómo le ha ido a Néstor Lorenzo frente a México? Así ha sido el dominio de Colombia sobre el 'Tri'

La Selección Colombia inicia su preparación con miras al Mundial 2026, luego de haber asegurado su clasificación en agosto. Su primer examen será ante un viejo conocido: México, una selección que atraviesa un gran momento y que pondrá a prueba el trabajo del técnico Néstor Lorenzo y la solidez del equipo nacional.

La escuadra cafetera selló su clasificación tras golear 3-0 a Bolivia y ubicarse tercera en la tabla de las eliminatorias sudamericanas con 28 puntos. En la última jornada, también venció 3-6 a Venezuela, resultados que le permitieron cerrar su camino eliminatorio con autoridad.

El encuentro ante México se disputará en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, como parte de una serie de amistosos que buscan fortalecer el grupo. Posteriormente, Colombia se medirá ante Canadá el 14 de octubre en el Red Bull Arena de New Jersey, en lo que será otro examen importante de cara a la Copa del Mundo.



¿Cómo le ha ido a Colombia bajo las órdenes de Néstor Lorenzo frente a México?

Desde la llegada de Néstor Lorenzo al banquillo, Colombia ha mostrado superioridad ante el combinado azteca. Aunque solo se han enfrentado en dos oportunidades bajo su dirección, la ‘Tricolor’ ganó en ambas.

El primer amistoso se disputó en septiembre de 2022. En aquel partido, México comenzó ganando, pero Colombia remontó con carácter y venció 2-3. Un año después, en diciembre de 2023, la historia se repitió: la selección nacional volvió a imponerse 2-3, sellando un dominio que entusiasma a los hinchas.



Con estos antecedentes, la afición confía en que Colombia mantenga su racha positiva ante México, demostrando el progreso del proceso de Lorenzo.

Colombia vs. México // Fotos: AFP / X @miseleccionmx

México: con racha positiva pero con bajas sensibles

Aunque las estadísticas recientes favorecen a Colombia, México llega con una buena racha que no puede subestimarse. El ‘Tri’ acumula nueve partidos sin perder, incluyendo la final de la Copa Oro, donde superó 1-2 a Estados Unidos. Este amistoso representa una oportunidad para medir fuerzas y, para los mexicanos, de revancha frente a los cafeteros.

Publicidad

El equipo de Jaime Lozano afrontará el compromiso sin dos figuras claves: Raúl Jiménez, ausente por lesión, y Edson Álvarez, quien tampoco estará disponible. Sin embargo, esta situación abre espacio para nuevos talentos como Kevin Álvarez, lateral del América, convocado en reemplazo de Rodrigo Huescas, del Copenhague.

México, clasificado automáticamente al Mundial por ser anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá, aprovechará estos encuentros para consolidar su nómina. En tanto, Colombia buscará seguir afianzando su estilo y confirmar que está lista para ser protagonista en 2026.



Últimos 5 juegos de Colombia contra México