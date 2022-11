Con nómina alterna, Nacional venció a Chicó 2-0 en Medellín

El marcador se abrió al minuto 26 de la primera parte gracias a un remate del delantero Luis Carlos Ruiz, quien recibió el balón dentro del área a pase de Andrés Ibargüen.

El extremo izquierdo ‘verdolaga’ fue clave en la construcción de juego durante todo el partido y no fue ajeno a la apertura del luminoso, pues tras eludir dos marcas centró el balón desde el costado en busca de Ruiz, quien sin dudarlo envió el esférico al fondo del arco defendido por Arnaldo Giménez.

Fue el mismo Ibargüen quien sentenció el partido al minuto 58 en una rápida acción en el último tercio de campo, donde Berrío fue más veloz que la saga visitante y recibió un balón al espacio vacío que luego centró al corazón del área.

Con este triunfo Nacional suma 15 puntos y se ubica, de manera parcial, de segundo en la tabla de la Liga Águila; por su parte, Chicó continúa con apenas 5 puntos y es penúltimo.

En la próxima fecha, la novena del fútbol colombiano, Chicó jugará en Manizales ante Once Caldas mientras que el juego entre Millonarios y Nacional en El Campín fue reprogramado para el 30 de marzo, pues el estadio no estará disponible tras el concierto de The Rolling Stones el 10 de marzo.