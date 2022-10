Con nuevos monoplazas, Ferrari y Williams buscaran 'coronoarse' en Barcelona

Las tres escuderías que monopolizaron victorias y podios en 2015 estarán trabajando el lunes en Barcelona en los primeros ensayos de pretemporada. Red Bull Racing había abierto el baile, el miércoles, presentando en un hangar de Londres un monoplaza del año pasado, pintado con los colores de la próxima temporada.

Ninguno de los cuatro equipos grandes que se han manifestado esta semana ha cambiado su tándem de pilotos para 2016.

Ferrari desveló en internet su nuevo monoplaza SF16-H, rojo y blanco, que intentará en 2016 batir a los Mercedes en el Mundial de Fórmula 1.

El tandem de pilotos sigue siendo el mismo, constituido por dos campeones del mundo, el alemán Sebastian Vettel y el finlandés Kimi Raikkonen.

El hecho más sobresaliente son los colores rojo y blanco, en lugar de ser íntegramente rojo como estos últimos años.

La banda blanca transversal, además de recordar a un paquete de cigarrillos, aproxima también a los Ferrari 312T pilotados por Niki Lauda en los años 70.

El austríaco, ahora dirigente de Mercedes, peleó por el título mundial contra James Hunt en 1976, para ganarlo en 1977. Las dos veces, Ferrari se hizo con el campeonato de constructores.

Otro detalle interesante, el logo de Alfa Romeo (grupo Fiat) figura en buena posición en los flancos del nuevo auto.

El director técnico, James Allison, dijo estar "muy orgulloso" de este SF16-H, que, según su opinión, "fue mejorado de manera transversal", desde el morro delantero hasta el tren trasero, pasando por las suspensiones y una aerodinámica afinada gracias a una mejor implantación del motor.

Vettel ganó tres veces en 2015, en su primera temporada con Ferrari, y espera que "los superpoderes" del SF16-H le permitirán "ganar todas las carreras en 2016".

En lugar de organizar una rueda de prensa, los responsables de la Scuderia seleccionaron a diez aficionados del mundo entero para hacer preguntas.

Muy distendido, el cuadruple campeón del mundo alemán habló de su residencia secundaria en Finlandia, un país "donde la gente habla poco y no me pregunta nada, lo que me viene muy bien", bromeó Vettel.

Por su parte, Williams desveló, también en internet, su nuevo FW38, equipado con motor Mercedes y con el que espera conservar su puesto en el podio del Mundial de constructores.

Williams terminó tercera tanto en 2014 como en 2015. Seguir compitiendo con los mejores será un "desafío", reconoció Frank Williams, fundador de la escudería de Grove, que ha dado un paso a un lado en las últimas temporadas para dejar los mandos del equipo a su hija Claire.

El FW38, totalmente blanco, sigue llevando las franjas azules y rojas de su principal patrocinador, Martini. Seguirán los pilotos de la temporada anterior, el brasileño Felipe Massa y el finlandés Valtteri Bottas.

Williams ha vuelto al máximo nivel y se ha asentado como "equipo top", señaló Frank Williams este viernes. Es "un gran logro si tenemos en cuenta los recursos de nuestros competidores. Seguir a este nivel será un desafío, pero estamos determinados a seguir mejorando, porque lo único que cuenta es la victoria", añadió el patrón de la escudería.

Williams suma varios podios desde hace dos años, pero solo consiguió ganar el Gran Premio de España de 2012, cuando el venezolano Pastor Maldonado se impuso contra pronóstico.

"Tenemos un equipo muy estable, trabajan bien juntos y ambos pilotos son tan rápidos como constantes", cerró Frank Williams.

Tras dos sesiones de ensayos en Barcelona (22-25 de febrero, 1-4 de marzo), el primer gran premio del año tendrá lugar el 20 de marzo en Melbourne, con 22 pilotos en la parrilla de salida, gracias a la llegada de la escudería estadounidense Haas, en lugar de 20 en 2015.