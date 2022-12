Con una sobresaliente actuación, Bottas se quedó con el Gran Premio de Austria

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) ganó el Gran Premio de Austria, este domingo a puerta cerrada, en la apertura del Mundial de Fórmula 1, más de tres meses después de la fecha prevista debido a la pandemia de coronavirus.

En una carrera rica en emociones y cambios, completaron el podio el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el británico Lando Norris (McLaren), que de esta manera subió por primera vez al 'cajón'.

Norris, además, sumó el punto por ser el piloto con la vuelta más rápida en carrera este domingo.

Fue el primer Gran Premio de la historia que se disputó a puerta cerrada: "Habría sido bonito compartir la victoria con los espectadores", admitió el vencedor de la prueba, que mantuvo la cabeza fría pese a la preocupación por su caja de cambios y por la salida, al menos en tres ocasiones, del coche de seguridad.

"Claramente había algo de presión durante toda la carrera", reconoció Bottas, que en muchos momentos no pudo ir a tope por los problemas mecánicos de su Mercedes: "En un momento dado, llegué a estar preocupado".

Como consecuencia del estricto protocolo sanitario debido al COVID-19, no hubo ceremonia del podio como tal y los pilotos celebraron sus resultados en la pista, sin mandatarios y descorchando el champán sin retirar la mascarilla.

"Estar ahí y no poder aprovecharlo con los fans hace más complicado el poder saborearlo", declaró Norris.

Doble sanción para Hamilton

Leclerc y Norris se beneficiaron de la sanción de cinco segundos que los comisarios impusieron al británico Lewis Hamilton (Mercedes) después de que el vigente campeón del mundo de la categoría provocara un choque con el tailandés Alexander Albon (Red Bull), cuando le acababa de adelantar.

"No ha sido un súper fin de semana para mí. Ayer (sábado) fue culpa mía (...) Hoy tenía un buen ritmo, lo que me permitió alcanzar al Valtteri y después he tenido esa acción desgraciada con Alex. He tenido la impresión de que era un incidente de carrera, pero poco importa, aceptaré la sanción que me impongan y seguiré adelante", declaró Hamilton.

El séxtuple campeón del mundo, que ya había sido penalizado con la pérdida de tres posiciones en la parrilla de salida (de segundo a quinto) por un error en la clasificación del sábado, cruzó la línea de meta en segundo lugar, por detrás de su compañero en la escudería alemana.

Tras una reclamación de la escudería Red Bull, los comisarios revisaron su decisión de no sancionar a Hamilton por no ralentizar su coche, como se exige, bajo bandera amarilla en la clasificación del sábado, en la que logró la 'pole' su compañero Bottas.

El quinto puesto fue para el español de McLaren Carlos Sainz Jr, seguido por el mexicano Sergio Pérez (Racing Point), los franceses Pierre Gasly (AlphaTauri) y Esteban Ocon (Renault), el italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) y el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), que completó el Top 10 pese a que fue golpeado por el coche de Sainz durante la carrera.

Este primer Gran Premio de 2020, ante unas gradas vacías, no tuvo piedad para los mecánicos y casi la mitad de los monoplazas no acabaron la carrera (nueve de veinte): Max Verstappen, Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Kevin Magnussen, Romain Grosjean, George Russell, Kimi Räikkönen, Alexander Albon y Daniil Kvyat.

El holandés Verstappen (Red Bull), que compartió la primera línea con Bottas tras la sanción a Hamilton, quedó fuera de carrera en los primeros compases tras problemas técnicos.

Los Mercedes, incluso, temieron por sus cajas de cambios durante buena parte de la carrera, aunque finalmente pudieron pasar la bandera de cuadros.

End Racism'

Antes del arranque de la carrera, Hamilton, vigente campeón mundial, y otros 13 pilotos, además de varios mecánicos, clavaron la rodilla en el suelo en apoyo a la lucha contra el racismo.

Los otros seis de la parrilla decidieron quedarse en pie, aunque todos vestían una camiseta con el mensaje 'End Racism' ('Acabar con el racismo')... Todos salvo Hamilton, que llevó una camiseta del movimiento antirracista 'Black Lives Matter'.

Incitados por el británico, primer piloto negro de la categoría, varios pilotos y escuderías, así como la Fórmula 1 y la Federación Internacional del Automóvil (FIA), se

posicionaron en las últimas semanas contra el racismo tras la muerte de George Floyd a manos de un policía blanco en Mineápolis (Estados Unidos) a finales de mayo.

La organización de la Fórmula había dado libertad este domingo a los pilotos para que expresaran de la manera que quisieran su compromiso con la causa antirracista.

Inicialmente previsto el 15 de marzo en Australia, el comienzo de la temporada de Formula 1 se aplazó a comienzos de julio por la pandemia del nuevo coronavirus, que ha obligado también a reorganizar el calendario de la temporada, que prevé ahora entre 15 y 18 carreras, en lugar de las 22 programadas.