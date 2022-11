Cuando llegué al Bayern James estaba hundido: Heynckes

"Nuestros espectadores están fascinados con James", declaró este martes el técnico del Bayern Múnich Jupp Heynckes acerca de la estrella colombiana, que el miércoles se enfrentará a su antiguo equipo, el Real Madrid, en la ida de semifinales de la Liga de Campeones.

"Cuando llegué al Bayern el 7 de octubre, James estaba un poco hundido. No estaba en buena forma y no se sentía bien. Me encargué de hablar mucho con él. Poco a poco ganó confianza", dijo Heynckes sobre el James que se encontró cuando sustituyó a Carlo Ancelotti en el banquillo bávaro.

"Ahora se ha integrado, es más abierto y se siente más libre. Y tengo que decir que nuestros espectadores están fascinados con James. Ha tenido una evolución genial", añadió.

James Rodríguez se ha convertido en una pieza clave en el Bayern Múnich en su primera temporada en el fútbol alemán. Ahora jugará ante el Real Madrid, club en el que estuvo las tres temporadas anteriores.

"Tiene fantasía, visión de juego. Y lo mas importante para su proceso de integración es que se abrió, que se siente a gusto en Múnich. Eso es esencial. Además estudia alemán. No es tan fácil para un hispanohablante hablar en alemán. Pero me tiene a mí, con quien puede hablar un poco en español", continuó.

En su rueda de prensa Heynckes también se refirió al lateral izquierdo David Alaba, con molestias: "Tomaremos una decisión juntos mañana temprano y veremos si puede estar en el equipo".

El entrenador bávaro, que dirigió al Real Madrid en la Copa de Europa que ganó en 1998, habló de Cristiano Ronaldo, auténtico peligro blanco, que el año pasado lideró la eliminación del Bayern con cinco goles en cuartos de final (6-3 en el cómputo global).

"Es muy importante para nosotros en el análisis del partido. Pero la Champions la gana el equipo que es más homogéneo y que juega un fútbol óptimo", dijo.

"Algunos de nuestros espectadores están encantados cuando ven a @jamesdrodriguez. Es parte integral del equipo del #FCBayern , tiene mucha imaginación y un gran espíritu futbolístico. Ha llegado y ya está aprendiendo alemán", señaló la cuenta de Twitter del Bayern Múnich.

#Jupp: "Unsere Zuschauer sind zum Teil entzückt, wenn sie @jamesdrodriguez sehen. Er ist ein fester Bestandteil der #FCBayern-Mannschaft, hat viel Fantasie und ist fußballerisch top. Er ist angekommen - und lernt Deutsch." 😉 #FCBRMA #MiaSanMia pic.twitter.com/IfH8JcpFER — FC Bayern München (@FCBayern) April 24, 2018

El centrocampista James Rodríguez, en pleno momento dorado en el Bayern de Múnich, se reencontrará con el Real Madrid, el club del que salió hace unos meses, en un duelo de altos vuelos por una plaza en la final de la Liga de Campeones.

"Por supuesto que estos dos partidos son especiales para mí", aseguraba James en una entrevista con el diario alemán TZ, recordando que "he jugado tres años allí, fui feliz y tengo buenos amigos y recuerdos de mi tiempo en Madrid".

El jugador cafetero se verá a sus antiguos compañeros, cerca de un año después de abandonar el club blanco, en un clásico del fútbol europeo por una plaza en la final de la Liga de Campeones.