Deportista murió en plena carrera de Bogotá: se desplomó ante la mirada de los presentes

Muchos ciudadanos esperaban con entusiasmo la Carrera Allianz 15K, realizada este domingo 19 de octubre en Bogotá. Sin embargo, el evento terminó en medio de la tristeza tras la muerte de un participante que colapsó en plena competencia.

El hombre sufrió un paro súbito a la altura del kilómetro 12, en el barrio La Esmeralda, localidad de Teusaquillo. Durante la mañana, cuando se desarrollaba la carrera, el corredor se desplomó de forma repentina en medio del trayecto. Testigos relataron que la emergencia ocurrió sin previo aviso, lo que generó gran conmoción entre los deportistas que lo acompañaban.

El personal médico del evento actuó de inmediato, brindándole los primeros auxilios y aplicando maniobras de reanimación. Sin embargo, los esfuerzos fueron en vano. El participante fue trasladado al Hospital San José Infantil, donde minutos después se confirmó su fallecimiento.



Fallecimiento en la Carrera Allianz 15K: ¿quién era la víctima?

El hombre fue identificado como Javier Enrique Suárez, uno de los miles de corredores que participaron en la edición 2025 de la Carrera Allianz 15K. La competencia inició en el parque Country Comodoro, ubicado en la carrera 9 con calles 133 y 134, y finalizó en el Parque Simón Bolívar, punto tradicional de llegada para los deportistas capitalinos.

Aunque no se conocen mayores detalles sobre las causas del colapso, la muerte de Suárez ha generado preocupación entre la comunidad deportiva. En redes sociales, numerosos corredores y ciudadanos expresaron mensajes de solidaridad y condolencias hacia su familia y amigos.



“Correcaminos de Colombia y la Carrera Allianz 15K Bogotá 2025 lamentan profundamente el fallecimiento del señor Javier Enrique Suárez y ofrecen sus más sinceras condolencias a sus familiares y amigos”, señaló la organización en un comunicado oficial.

En el mismo documento se precisó que “el participante sufrió un colapso súbito durante la competencia, a la altura del kilómetro 12. Tras realizar las maniobras inmediatas de reanimación, fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital San José Infantil, donde lamentablemente falleció”.

Comunicado del Allianz 15K Foto: Facebook Prensa Correcaminos

Publicidad

Correcaminos pide reforzar protocolos médicos en competencias atléticas

La entidad organizadora, Correcaminos de Colombia, reiteró que el evento contaba con un servicio médico especializado, ambulancias medicalizadas, personal de primeros auxilios y puntos de atención distribuidos estratégicamente a lo largo del recorrido. Aun así, las medidas no fueron suficientes para evitar la tragedia.

La muerte de Suárez reaviva el debate sobre los controles médicos previos que deberían exigirse a los corredores antes de participar en pruebas de alta exigencia física. Este es el segundo caso registrado en lo que va de 2025: el pasado 27 de julio, otro deportista perdió la vida a pocos metros de la meta durante una competencia similar.

El lamentable hecho ha dejado una profunda reflexión sobre la importancia de la prevención, la revisión médica y la atención oportuna en eventos deportivos masivos que congregan a miles de participantes en la capital.