Dimayor rechazaría demanda de Santa Fe contra el América por inscripción de Carrascal

El presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, habló en Blog Deportivo de BLU Radio sobre el posible rechazo de la demanda del cuadro ‘cardenal’ al América de Cali por la inscripción de Rafael Carrascal. Además, se refirió a la indignación de varios presidentes de clubes colombianos sobre el manejo de la justicia deportiva en Colombia.

“No he hablado con ningún presidente, ni he compartido mi pensamiento con alguno de ellos. Simplemente manifesté que para que se le dé aplicabilidad a la justicia en Dimayor será casi imposible porque se están manejando diferentes criterios. No puedo pensar que por otras vías alternas, tengamos que llegar a buscar que se nos aplique la normatividad existente”, dijo.

Publicidad

“Un jugador, como lo indica la norma, no puede jugar o estar en la plantilla de diferentes equipos para un mismo campeonato”, añadió.

Por otro lado, el presidente de Águilas Doradas, Fernando Salazar, también se refirió a la negativa de la Dimayor ante este polémico caso de Rafael Carrascal.

“Disiento un poco con Méndez porque él debe saber y conocer la legislación deportiva. El hecho de acudir a la justicia ordinaria le crea varios problemas al club, en este caso Santa Fe (…). El argumento es contundente, el empleado, en el momento en que considere oportuno puede renunciar a cualquier empleo. Entonces, el gran error surge del primer fallo”, comentó.

Publicidad

“¿Es buena fe inscribir a un jugador que ni siquiera está conmigo, que lleva 20 días entrenando en otro equipo, que presentó renuncia y yo se la respondí?”, afirmó sobre el partido entre Tolima y Águilas Doradas.

Publicidad