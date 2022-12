E-sports y videojuegos serán foco estratégico del nuevo MinDeporte

Ernesto Lucena, quien este lunes se posesiona como nuevo ministro del Deporte, reveló en Mañanas BLU que la cartera a su cargo impulsará los videojuegos.

“Eso es parte del proyecto que tenemos como Ministerio del Deporte. Hoy, por supuesto, ellos pueden tener una federación, pero sí tienen asociación de gamers. Nosotros lo que queremos con el Ministerio de TIC es formalizar, no solo aquellos jugadores, sino a los programadores”, declaró Lucena.

Publicidad

Vea también: Esos ‘globos’ hacen que el país piense en grande: MinDeporte sobre Mundial 2030

“También es muy importante que Colombia pueda entrar en el rol de la creación de esos juegos y hacer temas competitivos a nivel internacional. He estado trabajando en muchos temas de los e-games y eso me parece que es un campo que no se puede desconocer”, agregó el ministro.

“Es parte de lo que se llama recreación, tal como deporte, como actividad física, no, pero es parte de la recreación y yo creo que hoy el mundo no puede darles la espalda a esos juegos. Evidentemente hay unos que son positivos para la sociedad, otros que no lo son, pero los de deportes, lo que invitan siempre, es a una realidad que no podemos ocultar”, complementó.

Conozca más: Este lunes comienza a funcionar el Ministerio del Deporte en Colombia

Publicidad

“No sé si lo podamos calificar como afortunado o desafortunado, [hay jóvenes que] gran parte de su tiempo están al frente de unos juegos de esos y es una industria mundial que genera millones de dólares”, concluyó Lucena.

Escuche las declaraciones del ministro Lucena:

Publicidad