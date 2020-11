El Everton cae 3-1 frente al Manchester United con un James intrascendente

El Everton continúa en una mala racha y pierde su tercer partido al hilo en Premier League. Tras un arranque de cinco partidos seguidos ganando, los 'Toffees' llevan cuatro fechas sin conocer la victoria.

El Manchester United agrandó la crisis del conjunto de Merseyside al derrotarlos 3-1 como visitantes en un partido que remontaron los 'Red Devils' con goles de Bruno Fernandez, Marcus Rashford y Edinson Cavani.

James Rodríguez volvió al equipo titular tras superar una lesión y su compatriota Yerry Mina fue suplente. El partido comenzó con el pie derecho para el Everton, con un gol anotado por el brasileño Bernard a los 19 minutos.

Sin embargo, las alegrías no durarían mucho para los azules. A los 25 minutos Bruno Fernandez anotó de cabeza el empate y solo siete minutos más tarde, Marcus Rashford anotó el 2-1 por la misma vía.

En el segundo tiempo se vio más de lo mismo. Un Everton desordenado en defensa que no lograba asociar a sus jugadores en ataque, haciendo imposible que James tuviera influencia en el juego.

El jugador colombiano sufrió en marca al no cubrir las subidas del lateral Luke Shaw y en ataque no pudo marcar diferencias ya que el equipo no encontraba el balón.

A los 80 minutos, James fue sustituido por el delantero Cenk Tosun. Con un Everton volcado al ataque, el United aprovecho un contraataque en los últimos minutos para anotar el 3-1 desde los pies del uruguayo Edinson Cavani.