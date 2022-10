El olor a chivo de Michael Ballack era terrible: Chilavert

El exportero de la selección de Paraguay José Luis Chilavert habló en el programa de televisión ESPN Fútbol Club sobre la ‘estrategia’ del es jugador alemán Michael Ballack para que los defensas no se le acercaran.

“Con Ballack no se podía estar cerca en ese momento, el olor a chivo que tenía era terrible… ¡Terrible! (…) No sé si no era una estrategia”, señaló.

#Video La estrella del fútbol mundial a la que nadie quería acercarse. Una anécdota imperdible que nos dejó José Luis Chilavert en su paso por #ESPNFC.

Chilavert, recordado por su manera de salir con el balón y sus tiros libres, también tuvo otras polémicas con excompañeros de profesión; uno de ellos con el exlateral izquierdo del Real Madrid Roberto Carlos, a quien escupió tras un partido entre Paraguay y Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas.

Asimismo, el polémico arquero también se quedó en la memoria de muchas personas por momentos como el que vivió con el exjugador argentino Óscar Ruggeri.

