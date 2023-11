El piloto colombo español David Alonso afronta las tres carreras más decisivas de la temporada

El colombiano de origen español David Alonso (Gas Gas) afronta las tres carreras más decisivas de la temporada con la disputa a partir de este fin de semana de los grandes premios de Malaysia, Qatar y Comunidad Valenciana.

"Nos quedan tres carreras para terminar la temporada y dos son en circuitos que no conozco y son circuitos que no se parecen a los trazados europeos, son muy anchos y largos y será interesante ver cómo nos adaptamos para pelear por grandes objetivos", reconoce Alonso.

"Aunque ya hemos conseguido el título de debutante del año, queremos seguir trabajando para mantenernos entre los mejores, por eso trataremos de hacer un buen fin de semana y estar en el grupo delantero, que es donde más se aprende", explica en la nota de prensa del equipo David Alonso, tercero en la clasificación provisional del mundial, a 25 puntos del líder, el español Jaume Masiá.

¿Por qué representar a Colombia?

Oriundo de Madrid, España, David Alonso se enamoró del motociclismo desde que era un niño por las calles del país ibérico. No obstante, tomó una decisión que sorprendió a más de uno en Europa, pues se puso la bandera de Colombia y optó por ir con el nombre cafetero en esta categoría deportiva.

En diálogo con Blog Deportivo, de Blu Radio, el piloto aseguró estar orgulloso de estar con Colombia: "Es una decisión que he tomado con el equipo y la familia en 2020. En honor a mi madre que es de Colombia, me alegra mucho llevar la bandera y ahora que ha sonado por primera vez el himno colombiano es un orgullo. La última vez que fui a Colombia estuve en Medellín y me gustó mucho porque anteriormente estuve allá recién nacido, que no te llegas a acordar. Intenté probar la bandeja paisa, el sancocho, todo (...) Viene una gira asiática, entonces este final de temporada será poco entretenido", dijo.

