Entrenador del Villarreal confirma que Carlos Bacca irá al Mundial

Javi Calleja, entrenador del delantero Carlos Bacca, señaló en rueda de prensa que el colombiano se perderá el partido ante el Real Madrid por la última fecha de LaLiga. Esto para darle descanso al jugador.

Vea también: No habría Ley Seca durante el Mundial en Bogotá

Publicidad

Sin embargo, Calleja dejó entrever que Bacca estaría entre los fijos para el entrenador de la selección colombiana, José Néstor Pékerman, para la delantera tricolor en Rusia.

“Bacca tiene cuatro tarjetas, tiene un Mundial por delante y he hablado con él porque creo que era lo mejor y nos interesaba (…) Son jugadores que preferimos que descansen y que además no se jueguen la sanción para la próxima temporada”, dijo.