¿Es Egan Bernal el segundo ciclista más influyente en el planeta?

Se instaló un debate en el mundo del ciclismo luego del listado que publicó el portal especializado Cyclingnews, que ubica a Egan Bernal, vigente campeón del Tour de Francia, como la sexta persona más influyente en este deporte. El ranking es liderado por Marie-Odile Amaury, presidente de Amaury Sport Organisation (ASO), empresa encargada de la organización de las competencias más importantes.

Entre los seis primeros del listado solo aparecen dos ciclistas, el eslovaco Peter Sagan del equipo alemán Bora-Hansgrohe, en el quinto lugar; y Egan Bernal en la sexta posición.

Varios especialistas entregaron su concepto en Blog Deportivo tras conocer este escalafón, que también tomó en cuenta a dirigentes, expedalistas, entre otras personalidades influyentes de este deporte.

“Creo que merece estar en ese ranking el gran corredor de Zipaquirá, se dio el lujo desde los Campos Elíseos de saludar en dos o tres idiomas, penetró mucho universo, se hizo amigo de tanta gente que mucho público le está siguiendo cada pedalazo. Una cosa es una carrera con Egan Bernal, se valoriza más, se vuelve cinco estrellas, con 23 años va a dejar una huella muy profunda”, dijo Rubén Darío Arcila, relator en BLU Radio.

Héctor Jaime Pinilla, periodista de ciclismo con varios años de experiencia, no coincidió con el listado, pues considera que hay pedalistas más influyentes que Bernal.

“Egan es favorito para ganar el Tour de Francia, no me cabe duda, pero en Colombia el que más influye en la opinión clclística, y no solo aquí, sino fuera del país, es Nairo Quintana, lo notan incluso en los grados de popularidad. Y Nairo también es favorito para el Tour. La lista combina peras con manzanas, directivos con ciclistas, dirigentes, es decir es una lista que sabe a todo y no sabe a nada”, expresó.

Gonzalo ‘El Parlante’ Agudelo, formador de talentos y técnico de ciclismo, también se sumó a la discusión: “En mi modesto concepto digo que no es Egan Bernal. Está también Nairo, Gaviria, Sosa, Higuita. Lo más influyente del ciclismo colombiano en el mundo son los resultados del ciclismo de nuestro país ”, comentó.

Finalmente, para Chemo Quiroz, especialista en ciclismo, el corredor más influyente en el mundo es Egan por el hecho de ganar el Tour de Francia.

“Cuando se habla de ciclismo a nivel de especialistas siempre se tendrá en cuenta el nombre de Egan Bernal al lado de Bernard Hinault, Laurent Fignon, Miguel Induráin, ‘Perico’ Delgado, Alberto Contador, porque ganaron la cerrara más importante de la tierra”, sentenció.

Conozca aquí el listado completo publicado por Cyclingnews.

