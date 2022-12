Es hora de que pongan fin a esto: Ceiber Ávila sobre corrupción en el boxeo

El púgil fue claro al decir que su labor en el cuadrilátero ante el ruso Misha Aloian por los cuartos de final de los 52 kilos del boxeo de Rio 2016 fue una paliza, y que lo reflejado en la decisión final de los jueces fue un robo. “El trabajo que se hizo sobre el ring fue muy superior al del ruso. El primer asalto no tanto, pero en el segundo y tercero tuve más claridad”, indicó el colombiano.

Ceiber preparó la pelea con base a las anteriores actuaciones de Aloian en los Olímpicos, donde el oriundo de Bambakashat se mostró temerario durante los primeros minutos en cada cuadrilátero al que subió.

“Salí al primer asalto a esperarlo, ya lo tenía detallado el ritmo de pelea de él, pero al ver que no estaba tan activo como en la pelea pasada y que en el primer asalto no convenció tanto, los profes me dicen que vamos a cambiar esto, vamos a acercarnos más a él, vamos a tirarle, es ahora o nunca. Me motivé más, en el segundo asalto salí con todo, a perseguirlo, a tirarle golpes por donde lo viera y eso fue lo que hice en segundo y tercer asalto”, añadió.

En cuanto a la decisión de los jueces, que varios expertos han calificado de “polémica” e “injusta”, lo que más le duele a Ceiber son los años de esfuerzo y sacrificio para llegar a ese momento.

“Fue duro, no tuve descanso, fui de una competencia a otra, terminaba una, a los 15 días me tocaba la otra y no fue fácil. Fue algo duro, todavía no lo logro superar, pero ya estoy más tranquilo porque mucha gente, los profes, compañeros de equipo, me han dado mucho ánimo, mi familia y toda Colombia, muchos mensajes y me han alentado mucho, ya tengo más ánimo para pensar mejor las cosas”.

Finalmente, Ceiber recuerda que al momento de conocer el resultado final sentía que algo no estaba bien: “Cuando dieron el resultado de la pelea y anunciaron que era una decisión unánime dije ‘ya nos jugaron vivo’, porque me basé en el primer asalto, un poco confuso, empezó mi preocupación y cuando dijeron el nombre pasó lo que pasó, y si a mí me dolió a mi profe le dolió el doble. Fue muy sufrido y espero que él esté más tranquilo”.

Asimismo, denuncia que en los actuales Juegos Olímpicos” se han visto las decisiones injustas”, no solamente en su caso, sino con varios deportistas de Rusia que salen favorecidos.

“No sé qué pasa, si están jugando limpio, porque tienen un as bajo la manga para hacer su hazaña y ya es hora de que le pongan fin a esto porque los que sufren son los deportistas. Se acaban los sueños, los ánimos y se decepcionan del deporte, porque al ver que tanto sacrificio y sufrimiento para una competencia no vale la pena a la hora de la verdad, es injusto, es desmotivante”.