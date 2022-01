España, el primer finalista de la ATP Cup

Roberto Bautista y Pablo Carreño lograron este viernes sendas victorias frente al número nueve mundial Hubert Hurkacz y Jan Zielinski, respectivamente, para lograr la victoria sobre una Polonia afectada por el covid y meter a España por segunda vez en la final de la ATP Cup, contra el defensor del título, Rusia, o Canadá, que juegan el sábado la otra semifinal.

España contó con una importante ventaja antes de la semifinal en Sídney, cuando Polonia sufrió la baja de Kamil Majchrzak tras dar positivo al covid.

Majchrzak había ganado sus tres partidos de individuales y su sustituto, el especialista en dobles Jan Zielinski, nada pudo hacer ante Pablo Carreño, vigésimo jugador mundial, que se impuso por 6-2 y 6-1 en apenas 53 minutos, para poner a España en ventaja de 1-0.

Después, Bautista, 19º del mundo, sorprendió a Hurkacz, al que ganó por 7-6 (8/6), 2-6, 7-6 (7/5) en un disputado partido.

"Es un partido que siempre recordaré. Creo que cualquiera de los dos podría haber ganado hoy. También se merece él muchas cosas buenas. Pero así es nuestro deporte, así es el tenis", dijo Bautista.

"Yo fui el que gané, pero también él merecía ganar. Jugué muy agresivo al final del partido", añadió el español.

Hurkacz mostró muchas ganas para llevar a su país a la final y jugó muy bien en el último set, salvando cinco puntos de partido.

De nada le sirvieron a Hurkacz sus 24 aces, algunos a una velocidad de 225 km/h, pero el español cometió menos errores no forzados y ganó más puntos que el polaco con su resto a los saques.

Segunda final de España

Es la segunda vez que España llega a la final del torneo, perdiendo ante la Serbia de Novak Djokovic en la primera edición de 2020, cuando Rafael Nadal y Bautista jugaron los individuales.

España no tiene a Nadal este año, pero no lo ha necesitado, con dos jugadores como Bautista y Carreño, que están entre los veinte primeros del mundo.

Ambos jugadores han ganado sus cuatro partidos individuales.

Zielinski nunca había jugado un partido de alto nivel en individuales del ATP Tour y no tuvo ante Carreño ningún punto de break.

"Es muy importante al inicio de la temporada encontrar el buen ritmo, para ganar confianza", afirmó Carreño, que no ha perdido ningún set.

