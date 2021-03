¿Fechas triples de Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022? Así sería el calendario

En Blog Deportivo se analizó la posibilidad de que haya fechas triples de Eliminatorias al Mundial de Catar , luego de que se aplazara la jornada de marzo por cuenta de la pandemia por el coronavirus .

“Es una posibilidad, recordemos que quedó abierta la negociación con FIFA después del último congreso ordinario, allí le pidieron compromiso a Infantino y lo que proponen desde FIFA es eso, empezar a hacer fechas triples, pero inclusive antes de septiembre y octubre, que es lo que pidió Conmebol ”, dijo Juan José Buscalia.

Sin embargo, aseguró que la posibilidad de que una estas fechas triples se juegue en junio no sería bien vista por la Conmebol pues eso significaría acortar la Copa América.

“Podría llegar a ser en junio, yo no la veo tan sencilla porque de Conmebol no ven con buenos ojos achicar la Copa América . A mí se me ocurre que se puede correr fecha triple para septiembre y octubre y jugar en junio dos fechas como estaba preparado”, agregó.

Añadió que en el caso de las fechas triples la preocupación serían los traslados pues haría falta tiempo para que las delegaciones descansen y se movilicen.

Publicidad

“El trabajo de Infantino para lograr la fecha triple va a ser que la ventana FIFA, que actualmente es de 9 días para jugar 2 partidos, sea de 11 días para jugar 3 partidos porque por distancias no dan los tiempos”, puntualizó.

En caso de aplicarse ese modelo, la programación de los partidos de Colombia sería:

EN JUNIO (DOBLE FECHA)

Colombia vs. Brasil, en Barranquilla

Paraguay vs. Colombia, en Asunción

EN SEPTIEMBRE (TRIPLE FECHA)

Perú vs. Colombia, en Lima

Colombia vs. Argentina, en Barranquilla

Bolivia vs. Colombia, en La Paz

EN OCTUBRE (TRIPLE FECHA)

Colombia vs. Chile, en Barranquilla

Uruguay vs. Colombia, en Montevideo

Colombia vs. Ecuador en Barranquilla