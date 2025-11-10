Ferrari pone entre ojos a Hamilton y Leclerc después del catastrófico GP de Brasil

El presidente de Ferrari, John Elkann, envió un mensaje contundente a sus pilotos tras un fin de semana difícil en el Gran Premio de Brasil, donde la escudería italiana sufrió un nuevo revés que comprometió su posición en el campeonato de constructores.

Elkann, quien también lidera el grupo Stellantis y el holding Exor, habló durante un evento público relacionado con la firma de un convenio entre Stellantis y los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026. En ese contexto, el directivo aprovechó para referirse a la situación de la escudería italiana en la Fórmula 1 y pidió mayor concentración a Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

“Es realmente importante que nuestros pilotos se concentren en su pilotaje y hablen menos”, expresó Elkann, citado por la agencia italiana AGI. Sus declaraciones llegan después del desastroso desempeño en Brasil, donde ambos pilotos se vieron obligados a abandonar, dejando a Ferrari fuera de la carrera y provocando que el equipo descendiera al cuarto lugar en la clasificación general de constructores.



¿Qué le pide Ferrari a Hamilton y Leclerc?

El presidente del equipo italiano subrayó que, pese a la complicada situación, todavía existen posibilidades de alcanzar el segundo lugar del campeonato, pero para ello es fundamental actuar como un bloque unido.

“Aún quedan carreras importantes, no es imposible lograr el segundo lugar. Esta es la lección importante que también viene de Baréin: cuando Ferrari es un equipo, ganamos”, señaló.



Elkann también insistió en la necesidad de priorizar el trabajo colectivo por encima de los intereses individuales. “Necesitamos pilotos que no piensen en sí mismos, sino que piensen en Ferrari”, agregó, enviando un mensaje directo tanto a Hamilton, que atraviesa su primera temporada con el equipo, como a Leclerc, quien ya suma varios años con la escudería.

Charles Leclerc y Lewis Hamilton Foto: ScuderiaFerrari

¿Cómo le fue a Ferrari en Brasil?

El Gran Premio de Brasil representó uno de los momentos más críticos del año para Ferrari. Tanto Leclerc como Hamilton tuvieron que retirarse antes de completar la carrera, lo que no solo frustró sus aspiraciones personales sino que también afectó el rendimiento global del equipo.

Tras el incidente, Hamilton describió su experiencia de forma tajante: “Llevo viviendo esta pesadilla desde hace ya un tiempo, con un vaivén entre vivir el sueño de conducir para este increíble equipo y unos resultados calamitosos”.

Publicidad

Sus palabras reflejaron el nivel de frustración dentro del garaje de Maranello, donde la falta de consistencia ha sido una constante a lo largo de la temporada.

Durante su intervención, Elkann también hizo referencia a otro de los proyectos bajo su dirección: la Juventus de Turín. El dirigente comparó la situación del club con la de Ferrari, y destacó la importancia de la cohesión interna para superar los malos resultados.

“Es importante que Juventus gane y, ciertamente, un entrenador de la experiencia de Spalletti puede hacer ganar a la Juve, como esperan legítimamente todos los tifosi”, expresó, en alusión al reciente nombramiento de Luciano Spalletti tras la salida de Igor Tudor.

