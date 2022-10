Ford está en negociaciones con Google para la producción de coches autónomos

El portavoz de Ford, Alan Hall, afirmó que en su compañía trabajan mucho con las empresas tecnológicas de todo el mundo y destacó que esas conversaciones se mantienen en el ámbito privado por temas de competitividad. . (Vea también: Tesla Model X, el rey de los carros eléctricos ).

- El fabricante chino de vehículos JAC ha dado varios pasos estratégicos con los que fortalece su presencia en la Región Andina. JAC ensambla camiones en una ensambladora de capital mixto ubicada en el estado Yaracuy, en Venezuela, y acaba de anunciar un acuerdo con Aymesa para producir también en Ecuador. En Colombia el Grupo Eljuri asumió la distribución de JAC, donde ya maneja Kia, Mahindra, Brilliance y Kembo.

- Sabine Kehm, Jefe de Prensa y relacionista del siete veces Campeón del Mundo de Fórmula 1, Michael Schumacher, rechazó las informaciones del estado de salud del expiloto alemán difundidas por la revista ‘Bunte’. En una breve nota la revista afirmó que Schumacher, como consecuencia de su tratamiento médico, puede volver a caminar apoyado en sus fisioterapeutas y levantar voluntariamente uno de sus brazos. Kehm, sin embargo, negó la noticia, calificándola como una “especulación irresponsable” y añadió que “tales informaciones no corresponden con los hechos”.

- Según estadísticas de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, en la última década, el parque de motos se multiplicó por diez: pasó de 40.000 a 400.000 motos.

María Constanza García, secretaria de esta entidad, señaló que esto se debe a que el transporte público ha estado más ligado a la eficiencia operacional, en detrimento de la calidad. En Bogotá, en los últimos cuatro años se duplicaron los viajes en moto: pasaron de 343.505 (2011) a 699.277 actualmente.

- Las autoridades de Estados Unidos impusieron esta semana una multa de 40 millones de dólares al fabricante alemán BMW Group por no efectuar a tiempo llamadas a revisión para solucionar problemas de seguridad del modelo Mini Cooper 2014 y 2015. La Administración Nacional para la Seguridad en la Carretera de Estados Unidos (NHTSA) dijo en un comunicado que BMW "reconoce que no respetó los requisitos para realizar llamadas a revisión a tiempo de vehículos que no cumplían con los estándares mínimos de protección de impactos".

- Nissan ha decidido poner punto final a su actual programa en el Campeonato Mundial de Resistencia con el revolucionario GT-R LM Nismo, proyecto que finalmente debió cancelar por falta de avances. Esta ha sido la primera decisión de Michael Carcamo, que fue llamado a sustituir a Darren Cox, el Director de Marketing y Motorsport de la marca tras los últimos test realizados con el coche, que sólo pudo correr el pasado año las “24 Horas de Le Mans”, siendo superado ampliamente por sus rivales.