Froome dice que Esteban Chaves es su principal rival en la Vuelta España

El británico Chris Froome (Sky), líder de la Vuelta, destacó tras la quinta etapa "el carácter y tenacidad de Alberto Contador", con quien entró en el grupo en la cima de la Ermita de Santa Lucía, a quien ve capaz de "luchar hasta el final".



"Alberto Contador lo pasó mal en Andorra pero hoy lo he visto fuerte. Eso dice mucho de su carácter y su tenacidad, estoy seguro de que y luchará hasta el final de la Vuelta", dijo.



El cuádruple vencedor del Tour de Francia, de nuevo protagonista entre los favoritos junto a Esteban Chaves, destacó el trabajo del colombiano y le señaló como principal rival, si bien advirtió de las dificultades que puede pasar el ciclista del Orica en la contrarreloj de 40 kilómetros de la última semana.



"Chaves es uno de los escaladores más fuertes. El año pasado hizo una gran Vuelta bien y este año va por el mismo camino. Los 40 kilómetros de contrarreloj no juegan a su favor", comentó.



Sobre la jornada del primer final en alto de la 72 edición, Froome volvió a destacar "el trabajo impresionante" de su equipo.



"Gianni Moscone ha estado impresionante una vez más. Lo llevamos viendo los dos últimos años, y en su primera gran vuelta su trabajo está siendo increíble. Explotó al pelotón en Andorra y hoy lo ha vuelto a hacer. Incluso a mi me cuesta mucho trabajo seguirle", explicó.



Froome dejó claro que "el maillot rojo nunca estuvo en peligro" y se mostró sorprendido de que "otros equipos no hayan luchado por la general".



Preguntado por su estado de forma, según su director, Nicolas Portal, superior al del Tour de Francia, Froome sacó la incógnita.



"Es difícil saberlo. Me siento bien y quiero ir día a día. De todas las formas está bien que lo diga el director", concluyó.



