Froome no es imbatible: Nairo Quintana dice que va por el Tour

El colombiano Nairo Quintana, busca a sus 27 años su primer triunfo en el Tour de Francia, en su cuarta participación, para lo que tendrá como principal rival al británico Chris Froome, tres veces ganador de la prueba, al que espera ganar esta vez.



"Sé que Froome no es imbatible. Puedo dejarlo atrás", afirma en unas declaraciones aparecidas este miércoles en el diario deportivo francés 'L'Equipe', que publica una entrevista realizada antes del inicio de Tour.



El diario señala que Quintana solía responder al ser preguntado por su gran rival: "La dificultad en el Tour no es el Tour,es Froome", pero L'Equipe piensa que su autoestima con respecto al británico ha crecido desde que el colombiano ganó el año pasado la Vuelta a España y Froome fue segundo.



"Creo haber ganando suficientes carreras importantes para figurar en los libros al lado de Lucho Herrera. Después, claro, me falta el Tour", señala en la entrevista.



"Tengo el orgullo de pensar que con mis victorias, he dado otra imagen de mi país, que, lo sé, espera de mí ahora que gane el Tour", añade.



En la conversación con L'Equipe, aparece el nombre de su compatriota Jarlinson Pantano, quien tras ganar el año pasado la etapa con final en Culoz, en el Tour, había "preguntado al presidente, en directo, sobre la pobreza de sus conciudadanos", explica el diario.



"Su tristeza era más fuerte que su alegría. Era ella la que dictaba sus palabras", explica Nairo Quintana.



En la entrevista también hay un recuerdo para el italiano Michele Scarponi, fallecido en abril en un entrenamiento.



"Un verdadero traumatismo. Desde entonces, cada vez que salgo a correr, mi mujer me pide que sea prudente. Ayer me dijo: Acuérdate que aquí, en casa, alguien te espera", afirma Quintana.