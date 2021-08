Alberto Gamero sobre el liderato de Millonarios en liga local: se le ha dado continuidad al proceso

Alberto Gamero, entrenador de Millonarios , habló en Blog Deportivo sobre el rendimiento del equipo, que es uno de los líderes, junto con Atlético Bucaramanga, en la Liga BetPlay y, además, está invicto después de tres encuentros.

“Es un trabajo acumulado, el grupo llegó bien y hemos tratado de seguir lo que hicimos en el torneo pasado. Se le ha dado continuidad al proceso”, dijo.

Durante la victoria contra Once Caldas, el delantero Fernando Uribe salió con molestias, pero manifestó que “no es grave, no va a estar con nosotros contra Alianza Petrolera, simplemente es una contusión que tuvo”.

Gamero también fue autocrítico al señalar que, aunque llevan tres victorias consecutivas en la liga local, hay muchos factores para mejorar en el funcionamiento del ‘embajador’.

“A pesar de todo tuvimos muchos errores, malas entregas, retrocedimos mal, pero también hay virtudes. En este momento son más las cosas buenas, que las malas”, añadió.

El técnico ‘embajador’ manifestó que Harrison Mojica, quien luce la ‘10’ de Millonarios tras la salida de Cristian ‘Chicho’ Arango, le aporta condiciones diferentes al equipo en comparación con el actual jugador de Los Angeles FC.

“Mojica es diferente, pero cabe en la estructura que testamos haciendo. Con ‘Chicho’ teníamos más gol y con Mojica es más posesión de balón”.

Entretanto, comentó que sí están buscando un defensor central para reforzar la zona, pero no necesariamente que sea extranjero, pues es importante que se acople a la altura y al funcionamiento del club.

Clásico capitalino contra Independiente Santa Fe

Aunque Gamero tiene su atención puesta en el partido del miércoles contra Alianza Petrolera, manifestó que buscará la victoria ante Santa Fe para seguir sumando en la tabla de reclasificación y buscar clasificar a un torneo internacional.

“El partido del sábado va a ser importante, queremos sumar y mucho más en la tabla de reclasificación”, dijo.

Momento de Andrés Felipe Román

“Román está motivado, alegre, siempre tiene preguntas, de estar pendiente de lo que está haciendo. Yo estoy más feliz que él, porque estuve cuando él llegó de Argentina con esa frustración y ese desgano. Ya olvidado todo y ojalá el día de mañana tenga la posibilidad de irse”, comentó.

