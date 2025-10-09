Antes de irse, técnico en el FPC terminó peleando con periodistas en rueda de prensa

La época del técnico español Diego Merino en La Equidad llegó a su final, así lo confirmó el club en un comunicado, pero el último partido del entrenador tuvo un fuerte encuentro entre unos periodistas y él, a quienes respondió de manera agresiva cuando lo interrogaron por la derrota vs. Once Caldas.

Esto fue el pasado lunes, 6 de octubre, tras la derrota 1-0 frente a Once Caldas en el estadio de Techo en Bogotá. Allí, el técnico disputó su último partido al mando del cuadro asegurador, pero las preguntas que recibió en rueda de prensa no fueron de su agrado, saliendo del fútbol profesional colombiano con rifirrafes con la prensa local.

Todo comenzó cuando un periodista le dijo: "¿Y ahora, qué? Antes era el tema de la juventud, del rival, del hombre de más o de menos… ¿Qué pasa, qué explicación concreta puede dar de 7 fechas sin victorias, juegos con al menos un expulsado? Ante Once Caldas hubo un jugador más durante 65 minutos y no se vio el aprovechamiento. ¿Qué pasa, una excusa más, una justificación más, o realmente vamos a ver un ejercicio autocrítico frente a lo que está pasando?".

Diego Merino, extécnico de La Equidad // Foto: La Equidad

Interrogantes que, de inmediato, saltó la molestia del entrenador, que, según él, no era una pregunta, sino un análisis personal del periodista y mostró su inconformidad, argumentando además que el equipo estaba mejor que en el primer semestre, pese a los resultados.



"No estoy de acuerdo con tu pregunta. Más que una pregunta, es un análisis el que has hecho. No me estás preguntando nada. Estás analizando la situación. Lo respeto, lo comparto. Excusas y justificaciones no hemos puesto nunca", dijo.

Pero eso no terminó ahí, pues la siguiente pregunta tampoco fue de su agrado, cuando se le recordó que el equipo terminó en último lugar en el primer semestre con 10 puntos, a lo que respondió que "este semestre son 11, mejoraron".