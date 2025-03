Arnulfo Valentierra respalda a Villarreal: "Si no lo sacan, lamentaríamos otra cosa hoy"

El fútbol colombiano se ha centrado en el debate de la jugada de Néiser Villarreal en el clásico capitalino entre Millonarios e independiente Santa Fe por la fecha 17 de la Liga BetPlay. Uno de los exjugadores que mostró su respaldo al joven jugador, que también fue el goleador de la Selección Colombia Sub 20 en el Sudamericano de la categoría, fue Arnulfo Valentierra tanto en sus redes sociales como en conversación con Blog Deportivo.

Valentierra compartió su punto de vista sobre la jugada y el nivel de entretenimiento que ofrece el fútbol colombiano. Asimismo, manifestó que si el técnico David González no decide reemplazarlo, podría haber terminado lesionado por parte de algún rival del expreso rojo.

A su juicio, el árbitro aplicó una amonestación de tarjeta amarilla de manera excesiva, lo que también impulsó a los jugadores de Santa Fe a reaccionar de esa forma contra el juvenil. Según Valentierra, la acción del jugador no fue más que una parte natural del juego.

"El fútbol debe ser divertido; por eso hay tanto paquete en el fútbol colombiano ", afirmó Valentierra, haciendo referencia a la mediocridad que, según él, se ha apoderado del deporte.

Publicidad

Valentierra también se refirió al papel del árbitro en estas situaciones, señalando que su interpretación de la acción puede variar dependiendo del contexto del partido. La línea que separa la provocación de una jugada normal se ha vuelto difusa, y esto puede tener consecuencias para el jugador involucrado.

"Bueno, una paradita no te hace daño. Es que si se te para no te hace daño. El niño lo hizo y tocó el balón y siguió su jugada. No se le burló al rival", aseveró.

A lo largo de la entrevista, Valentierra destacó la importancia de permitir que los jugadores expresen su creatividad en el campo sin ser penalizados por ello. Recordó que en su época, la creatividad era celebrada y se alentaba en el juego.

"Hace parte del fútbol porque descolocó a Santa Fe , tenía que ir a buscar, a empatar el partido y ya no se fueron a buscar el partido, sino que fueron a matar a ese muchacho", concluyó.

Publicidad

Por el momento, el debate sigue abierto y Néiser Villarreal comentó en zona mixta a los medios de comunicación que seguirá realizando ese tipo de jugadas, pese la oposición o comentarios que ha recibido en contra por eso; incluido el capitán de Santa Fe, Hugo Rodallega.