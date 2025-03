Jorge Bava habló sobre su llegada a Santa Fe y lanzó claro mensaje a los hinchas

Jorge Bava, entrenador uruguayo y exdirector técnico del Liverpool de Uruguay, está a un paso de convertirse en el nuevo estratega de Independiente Santa Fe, según declaraciones ofrecidas por el propio técnico al programa ‘Fuera de juego’ de Carve Deportiva.

Bava, quien reemplazaría a su compatriota Pablo Peirano, aseguró que el acuerdo verbal ya está cerrado y que solo faltan detalles legales para oficializar su llegada al equipo bogotano.

El medio Carve Deportiva reportó que Bava se mostró optimista sobre su inminente incorporación al club colombiano, aunque prefirió mantener la prudencia hasta que se concrete la firma del contrato.

Lo más importante, el arreglo verbal, ya está. Ahora es el tema legal. Apenas ponga la firma, podré decir un sí rotundo afirmó el técnico charrúa.

Un proceso de selección meticuloso para su llegada a Santa Fe

El entrenador uruguayo reveló que las conversaciones con Santa Fe no son recientes. Según detalló, el club capitalino había mostrado interés en él desde hace tiempo, pero fue tras la eliminación del equipo en la Copa Libertadores que las negociaciones avanzaron de manera significativa. “Se comunicaron conmigo hace mucho tiempo, pero después de la salida de Peirano tomaron un tiempo para analizar opciones. A los diez días de quedar eliminados en Libertadores, volvieron a contactarme y empezaron a avanzar”, explicó Bava.

El representante del técnico, Mathias Ferragut, también confirmó que Santa Fe había mostrado interés en Bava desde el año anterior, aunque en ese momento el entrenador estaba comprometido con su trabajo en Liverpool. “Es un club grande, y saber que pasé el filtro entre cientos de hojas de vida es muy importante”, comentó Bava, destacando la relevancia de esta oportunidad en su carrera.

Preparación y análisis previo

Bava aseguró que, aunque aún no ha asumido oficialmente el cargo, ya ha estado trabajando en silencio para conocer a fondo al equipo y la liga colombiana. “Cuando sabes que hay interés de un club, empiezas a trabajar. He estado viendo la liga, las características de los jugadores y demás. Me gusta indagar y estar preparado porque uno no debe esperar a que se concrete para empezar a trabajar”, afirmó.

El técnico también destacó que las plataformas digitales han facilitado el seguimiento de equipos y competiciones, lo que le permitió observar el desempeño de Santa Fe en los últimos meses.

“Probablemente, cuando hay una posibilidad, uno pone el foco en esos lugares. Fueron meses en los que miré fútbol de todos lados”, añadió.

La transición tras la salida de Peirano

El vínculo entre Bava y su compatriota Pablo Peirano, quien dejó el cargo de técnico de Santa Fe recientemente, ha sido clave en este proceso. Según explicó Bava, Peirano ha estado dispuesto a colaborar y compartir información sobre el equipo. “A Pablo lo conozco desde hace tiempo. Ha estado a disposición para todo, a la orden conmigo y con mi cuerpo técnico. Me dio la tranquilidad de que estaba contento con que el que lo reemplace sea un uruguayo”, comentó.

Peirano dejó el equipo tras un ciclo que, aunque tuvo momentos destacados, llegó a su fin. Bajo el interinato de Francisco López, Santa Fe ha logrado encadenar tres victorias consecutivas en la liga local, una racha que Bava espera mantener y potenciar una vez asuma el mando.

Jorge Bava será técnico de Santa Fe. Foto: Instagram @jorge_bava

Un desafío en un club histórico

La llegada de Jorge Bava a Independiente Santa Fe representa un nuevo capítulo en la carrera del técnico uruguayo, quien, aunque relativamente nuevo en el ámbito de la dirección técnica, ha demostrado ser meticuloso y comprometido con su preparación. “Va pasando el tiempo, me voy haciendo conocido y demás. Esto me da tranquilidad porque es un club grande”, expresó.

Independiente Santa Fe, uno de los equipos más emblemáticos del fútbol colombiano, enfrenta el reto de consolidar su desempeño en la liga y recuperar protagonismo en el ámbito internacional. Con la inminente llegada de Bava, el club espera construir un proyecto sólido que le permita alcanzar estos objetivos.

El anuncio oficial de la contratación de Jorge Bava podría darse en los próximos días, una vez se finalicen los trámites legales pendientes. Mientras tanto, el técnico uruguayo ya trabaja en la sombra, analizando cada detalle del equipo que está a punto de dirigir.