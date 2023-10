Arquero de Unión Magdalena: "El video es viejo y lo sacaron por el descenso"

Recientemente se viralizó en redes sociales un video en el que se observa a algunos jugadores del Unión Magdalena bailando y, aparentemente, bebiendo alcohol. Estas imágenes se conocieron este fin de semana, cuando se confirmó el descenso a la segunda división del equipo.

Sin embargo, el arquero Carlos Bejarano afirmó en Blog Deportivo que ese video no corresponde a los últimos días y “es viejo”, por lo que no corresponde con la situación deportiva que vive el club, pues varios seguidores del Unión Magdalena estaban indignados por el comportamiento de los futbolistas justo en el momento en que se confirmó que perdió la categoría y desde el 2024 jugará el Torneo BetPlay.

“Es una situación bastante dolorosa porque no se cumplió el objetivo que tanto queríamos, que era mantener la categoría, lo trabajamos, lo luchamos, pero no nos alcanzó. Muy dolido por esta situación, el año pasado pudimos mantenerla, pero este año no. El video es viejo y lo vienen a sacar ahora aprovechando la situación”, dijo en los micrófonos de Blu Radio.

El portero también manifestó que la persona que publicó ese video lo hizo con la intención de afectarlos tanto en lo personal como en lo deportivo y aprovechó el descenso para poner a estos futbolistas que salen en las imágenes en el ojo del huracán.

“Son cosas que duelen, bastante difíciles. El que lo hizo estaba compartiendo con nosotros. Uno a veces cree que está con personas confiables y mira, se aprovechan de la situación (…) Yo nunca he tenido problemas en mi carrera de esta índole, son cosas que pasan y uno tiene que aprender, asumirlas”, añadió.

Bejarano aprovechó la entrevista para disculparse con la hinchada por perder la categoría, pese a los esfuerzos deportivos que se realizaron durante el semestre.

Por ahora los jugadores no han podido hablar con los directivos y estos tampoco se han comunicado con los futbolistas que aparecen en el video.

-Comentarios a favor y en contra por video de jugadores de Unión Magdalena en parranda-

Algunos hinchas del Unión han expresado su descontento porque tras el descenso del equipo samario a la B, se conoció que jugadores del cuadro magdalenense armaron tremenda parranda. pic.twitter.com/shgDckgOvb — De Fex Sports (@VictorDeFex) October 24, 2023

