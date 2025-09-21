Así van las apuestas de la final de la Liga BetPlay Femenina, ¿Santa Fe tendrá revancha?

Este 21 de septiembre de 2025, se disputará una nueva final de la Liga BetPlay Femenina entre Deportivo Cali e Independiente Santa Fe. Duelo que se repite a la disputada en 2024 cuando el cuadro 'azucarero' bordó la estrella en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Ahora, el cuadro cardenal buscará revancha de aquella derrota con el mismo escenario, pues tendrá que definir la serie en condición de visitante en el estadio Pascual Guerrero y tener la ‘revancha’ en esta instancia definitiva del fútbol profesional colombiano.

Deportivo Cali vs. Santa Fe en la final femenina // Foto: Santa Fe

¿Quién es favorito, Deportivo Cali o Santa Fe? Esto dicen las apuestas

De cara a esta gran final del fútbol profesional colombiano, las principales casas de apuestas se mueve entorno a este compromiso y los números apuntan a que habrá un solo vencedor de este compromiso al tener la cuota de pago más acertada a su favor.

En este caso, según las casas de apuestas, el equipo favorito para el título es Deportivo Cali, apuntando a que le dará vuelta a la serie que pierde parcialmente 0-1 y volverá a alzar la corona del fútbol profesional colombiano femenino.



El cuadro ‘azucarero’ parte con una cuota de pago de 2.05, mientras que las cardenales se mantienen en una de 3.33, partiendo como las menos favoritas de esta serie. Lo mismo en el empate de 3.33, pues al disputarse en la sultana del Valle parece el escenario perfecto para el equipo verde.

Deportivo Cali femenino // Foto: Deportivo Cali

Las piezas clave de este compromiso

Por un lado, las leonas confían en el buen momento de Katherine Valbuena para poder conquistar la estrella. No solo hizo el gol en el duelo de ida, sino que ha tenido un crecimiento importante en los últimos meses en el terreno de juego.

Mientras que las azucareras cuentan con la fortaleza de Luisa Agudelo y Leidy Cobos, que han sido cruciales en el trayecto de la temporada para alcanzar grandes cosas.

Katherine Valbuena // Foto: Santa Fe

Posibles alineaciones de la final femenina