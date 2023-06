Atlético Nacional buscaría los penales en el estadio El Campín, dice su técnico

Este miércoles, 21 de junio, se disputó el primer partido de la gran final de la Liga BetPlay 2023-I entre Atlético Nacional y Millonarios. Sin embargo, los dos equipos no se sacaron diferencias y tendrán que definir todo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, de Bogotá.

En rueda de prensa, el técnico de Atlético Nacional , Paulo Autuori, aseguró que está muy tranquilo por lo que vio del equipo en Medellín. Según él, fue un partido "equilibrado" y deja con opciones de lograr el título en su visita a la capital del país, pero dijo que el equipo intentaría buscar los penales e incluso la victoria.

"Yo no gano nada. Yo participo de campañas victoriosas, ganando afuera y dejando de ganar. Nosotros tenemos que saber vivir un equilibrio, todos los seres humanos. Para mí es muy tranquilo salir de acá en un partido tan equilibrado, con mi equipo muy difícil para perder partidos. Tenemos posibilidades para empatar y llegar a penaltis o ganar el partido", dijo.

Para Autuori, el equipo de Alberto Gamero es difícil más no imposible, por lo que considera que en Bogotá se verá un duelo muy parecido a este en Medellín. Sobre la postura del equipo, el brasileño aseguró que lo vio bien y al nivel de una final de este tipo.

Publicidad

"Estamos muy tranquilos, yo he hablado con los jugadores. Nunca estoy conforme con las cosas, a mí no me gusta hacer siempre las mismas cosas, después viene la estrategia y hay que generar dudas al rival. El fútbol hoy en día es un juego mental muy claro y uno tiene que saber jugar con eso", añadió.

La definición del título de la Liga BetPlay será el próximo sábado, 24 de junio, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, de Bogotá, en un marco totalmente azul y con el 100 % de aforo.