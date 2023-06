Técnicos de Millonarios y Atlético Nacional lamentan no contar con hinchada visitante en la final

Quedan pocas horas para que comience la gran final de la Liga BetPlay entre Atlético Nacional y Millonarios en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín. Por decisión administrativa de las alcaldías de la capital de Antioquia y Bogotá, ambos compromisos solo tendrán ingreso de hinchada local, es decir, que este miércoles, 21 de junio, se verá un estadio totalmente de verde.

Sin embargo, este martes, 20 de junio, previo al primer partido se llevó a cabo la rueda de prensa de los cuerpos técnicos finalistas. Ambos, tanto Gamero como Autuori, aseguraron que es muy triste que la violencia no permita que la fiesta se viva en paz y que en los estadios no haya ingreso de hinchada visitante por el temor de que algo grave suceda.

"Es triste que la afición de Millonarios no esté acá (Atanasio Girardot) y que la de Nacional igual (en El Campín), el fútbol es alegría, ojala que mañana (miércoles) tengamos una gran alegría en el Atanasio, al igual que en Bogotá, ganen quien gane, pero nosotros también tenemos que sobresaltar cuando un equipo queda segundo; eso lo deberíamos aprender un poco más aquí, nosotros queremos paz y alegría", manifestó el técnico Alberto Gamero.

Palabras que apoyaron los jugadores David Macalister Silva y Sebastián Gómez que aseguraron que el deportes, en especial el fútbol, debería existir para unir y pasar momentos en familia, más no con temor de salir a la calle con una camiseta diferente pensando que alguien pueda agredir a otro.

"No acepto esto. El fútbol no es esto, soy un técnico en que ha estado con tribunas con equipo en cada lado. Esto es no es fútbol para mí y cuando miro a la derecha y veo sur vacio es triste. Siempre he dicho, ellos, los hinchas son los protagonistas (...) Esto es una fiesta, a mí no me gusta que esto suceda. La violencia está en todas parte del mundo, uno no hace nada, sino al revés hablamos de drama. El fútbol te da más fútbol", añadió Autuori.

