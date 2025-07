Atlético Nacional toma radical decisión sobre el futuro de Marino Hinestroza

Con la llegada de Jorman Campuzano y Facundo Batista, además del regreso a entrenamientos de Batioja, Román y Cándido, Atlético Nacional sigue trabajando de cara al segundo semestre en medio de las negociaciones que avanzan en torno a la salida y llega de jugadores para el plantel profesional.

Uno de los grandes rumores, que en redes sociales los hinchas piden a gritos, sería la llegada de Kevin Serna desde Fluminense, que, por ahora, no se ha dado un avance positivo en la negociación, en especial porque, según el periodista Julián Capero, el cuadro carioca ahora quiere poner en medio a Marino Hinestroza para llevarlo al campeonato de Brasil y, ante esto, el club habría tomado radical decisión.

Kevin Serna se acerca a Atlético Nacional // Fotos: AFP y Atlético Nacional.

¿Se va Marino Hinestroza de Atlético Nacional?

No, o por lo menos no por una oferta que no complazca a las directivas de igual o más de 8 millones de dólares, que fue el valor tazado por él y con el cual se encuentra de acuerdo el futbolista.

En ese orden de ideas, Atlético Nacional tomó la decisión de no negociar al volante verdolaga a menos de que llegue una oferta interesante y el objetivo será mantenerlo por los próximos seis meses en el equipo para luchar tanto la Liga BetPlay como la Copa Libertadores.

Por ende, en el negocio con Kevin Serna no entrará el nombre de Hinestroza y solo se mantendrá en lo económico que fue lo último que le presentaron al cuadro carioca, teniendo en cuenta el deseo personal del futbolista de jugar en Atlético Nacional, club del cual ha dicho ser hincha.

Marino Hinestroza en Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

Los números de Hinestroza en Atlético Nacional

Desde su llegado a mediados del 2024, Hinestroza ha disputado 53 partidos con la camiseta de Atlético Nacional en donde ha dejado un saldo de 9 goles y 8 asistencias, además de que fue ficha clave en los tres títulos que consiguió el club con Efraín Juárez y Javier Gandolfi.