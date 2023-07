Barras de Millonarios y Santa Fe, sancionadas por festejos en finales de liga

Se conocieron las sanciones a diferentes barras de Millonarios e Independiente Santa Fe por los festejos realizados en las finales de la Liga BetPlay 2023-I masculina y femenina, respectivamente.

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol, dio a conocer el comunicado en el que se especifica las sanciones a esas barras por los comportamientos contrarios a la convivencia como “ingreso, uso y activación de pólvora” en las finales realizadas en la capital los días 24 y 25 de junio, cuando el embajador se consagró campeón de la liga colombiana contra Atlético Nacional y luego Santa Fe femenino derrotó 2-0 a América de Cali por el partido de ida de la final.

“Para todas las organizaciones futboleras de Millonarios (Blue Rain, Comandos azules y barras tradicionales de oriental y occidental, excepto el sector de oriental sur), el no ingreso de trapos y/o banderas durante 3 fechas, en las cuales deberán colocar pancarta de 20x1 metro con mensaje alusivo al no ingreso y no uso de la pólvora”, dice el documento.



Es decir, en los partidos de Millonarios contra Pereira, Tolima y Once Caldas no se podrá ingresar al estadio El Campín las banderas de las barras mencionadas.

Asimismo, esas barras deberán realizar publicaciones en redes sociales sobre el mal uso de la pólvora en los estadios para hacer su respectiva campaña pedagógica con los seguidores dele quipo.

Millonarios campeón del FPC. Foto: Twitter @MillosFCoficial.

Las sanciones a Santa Fe

Por una fecha se prohíbe el ingreso de trapos y también deberán realizar una campaña en redes sociales sobre el uso de la pólvora. Además, la barra La Colorada de LGARS tendrá una sanción de tres fechas para el ingreso de banderas o trapos y “deberá en su lugar ingresar durante esas mismas fechas un trapo de 10x1 metro con mensaje alusivo a la prevención y no uso de pólvora”.

“Para la comunidad santafereña deberán entregar dos pendones con información relacionada con los elementos que no se pueden ingresar al estadio, los cuales serán ubicados en los filtros de oriental”, añade el documento.

Sanciones de la Alcaldía a barras de Millonarios y Santa Fe

