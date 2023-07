'Bolillo' Gómez: “Nunca tuve discusiones con Juan Fernando Quintero"

El técnico del Junior de Barranquilla, Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, habló sobre la salida de Juan Fernando Quintero luego de estar un solo semestre en el conjunto tiburón. El entrenador descartó los rumores de una posible pelea o inconvenientes económicos para que el jugador siguiera en el equipo.

“La salida de Juanfer es esta, es la verdad que yo voy a decir. Hicimos dos partidos amistosos en los que fue titular. Después del partido con Magdalena me reuní con el grupo y dije: ‘Muchachos, voy a buscar variantes porque el equipo no anda bien’. Le dije a Juanfer que lo iba a llevar de a poco hasta que vuelvas a ser la figura, hace cuatro meses no juegas, entonces te está costando”, dijo.

Al día siguiente, el dueño del equipo, Fuad Char, llamó al ‘Bolillo’ para saber qué había sucedido con Juan Fernando Quintero porque ya se sabía que el exjugador de River Plate no seguiría en el Junior.

“Nunca tuve discusiones con él. En este Junior no he tenido discusiones con nadie, ningún problema. Esa es la única manera por la que Juan se fue de la institución; no fue porque Junior no le quisiera pagar, ni porque tuvo problemas conmigo, ni con sus compañeros”, recalcó el ‘Bolillo’.

Presentación Juan Fernando Quintero // Foto: Twitter @JuniorClubSA

Vale recordar que el sábado, 8 de julio, el propio Juan Fernando Quintero manifestó que su salida del Junior fue una decisión personal y que, “en su momento, se hablará del tema”.

“Hola amigos. No sabía que una decisión personal iba a traer tantas historias y tantos cuentos. En su momento se hablará del tema, por el momento disfruten de la despedida de Sebastián Viera. ¡A la gente no se puede engañar y el tiempo dará la razón! ¡Y barranquilla me acogió como uno más … feliz tarde a todos y que disfruten!”, escribió en su cuenta de Twitter.

