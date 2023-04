“Como si fuera en el espacio”: Juan Fernando Quintero se recupera gracias a banda antigravitacional

El Junior de Barranquilla está ansioso por el regreso de Juan Fernando Quintero al conjunto tiburón luego de la lesión que sufrió. El equipo publicó un video en el que se observa al volante en una banda gravitacional que ayuda a que el deportista se rehabilite rápidamente y pueda volver a las canchas.

“Esperemos sea lo más rápido posible. No me atrevería a decir fecha, yo solo quiero estar al 100 % para ayudar al equipo (…) Sabemos que el deporte cada día va más en avance y es importante recuperase en una máquina de estas. Me sentía en el espacio”, dijo Quintero.

🦈💪🔥 ¡JUANFER SIGUE PREPARÁNDOSE PARA SU REGRESO!

En Movid (centro de terapia física y rehabilitación de alta complejidad) nuestro 1️⃣0️⃣ está poniéndose a punto para volver con todo su fútbol a deleitar a la afición Tiburona.

El doctor Juan Gabriel Reátiga, médico especialista en ortopedia, contó en Blog Deportivo los detalles de esta innovadora máquina que ayuda a Juan Fernando Quintero en su proceso de recuperación.

“La banda antigravitacional es una trotadora en la cual el paciente entra y se mete en una especie de bolsa, que queda totalmente hermética, y se llena de aire. Así el paciente solo va a recibir un porcentaje de su peso corporal”, comentó el doctor.

De esta manera, se disminuye la carga o peso muscular en la zona que tiene la lesión, entre un 10 % - 80 %, según lo indique el especialista, pero al mismo tiempo está trotando.

De acuerdo con el médico, es un método similar al que se usa con el deportista en la piscina, para no recibir tanto peso en el área afectada, pero la ventaja de la banda antigravitacional es que se puede graduar el porcentaje.

“Poco a poco vamos cargando un poco más el peso (…) Esta banda se utiliza con astronautas, para pacientes de alto rendimiento y también en pacientes obesos que están iniciando un proceso de reacondicionamiento físico”, agregó el médico.

Se estima que, para la fecha 17 de la liga, Juan Fernando Quintero sea convocado en el partido del Junior contra Millonarios que se disputará el domingo 30 de abril en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

