Carlos Bacca analizó los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2023-II: "Junior es favorito"

Se definieron los ocho equipos que disputarán los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2023-II, entre esos el Junior de Barranquilla que se afianzó luego de vencer al Atlético Huila en el estadio Metropolitano. Ahora, la confianza de los hinchas está en la experiencia de Arturo Reyes y de Carlos Bacca para soñar con conseguir nuevamente en título

"Yo creo que cuando hay partidos, hay puntos siempre hay posibilidad de clasificar y más con este Junior que tiene un gran equipo, un gran cuerpo técnico (...) Junior ha tenido muchos altos y bajas, pero en los últimos cinco partidos ha tenido una línea importante de resultados. Venimos encontrando ese nivel de rendimiento individual, el profe viene encontrando el 11 que necesita", dijo Bacca en diálogo con Blog Deportivo.

Sobre lo que ahora espera el equipo de cara a los cuadrangulares finales, no es otra idea que no sea lucha por el título. Según Bacca, la exigencia en club como este es otro nivel y es lo que hay de "jugar en un equipo grande", que, dice, se ha visto con colegas y compañeros que no cumplieron y ya no están en la institución.

Junior de Barranquilla // Foto: X @JuniorClubSA

"El profe (Arturo Reyes) le dio esa identidad que tiene, esa alegría de cómo quería jugar y encontramos los resultados, con altos y bajos, pero encontramos buenos partidos. Lastimosamente en un tramo de la temporada por tema de lesiones estuvo complejo engranar el equipo (...) Hay confianza individual, tanto a nivel de grupo. Ahora, en las finales todos empezamos de cero y seguro Junior es favorito, Junior es un equipo grande, tiene una buena nómina, un buen entrenador y una plaza difícil", manifestó.

Asimismo, el delantero dijo que el equipo no es Carlos Bacca, sino que es un trabajo conjunto que se ve en el terreno de juego para conseguir los resultados y hoy estar en el camino al título. "Aunque no se daban los resultados, la gente seguía viviendo al estadio y eso nos daba una motivación. Esperamos en los cuadrangulares darle una alegría", añadió.

Escuche el análisis de Carlos Bacca aquí: