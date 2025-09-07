Clásico paisa lleno de goles: Medellín y Nacional empataron 3-3

El Deportivo Independiente Medellín (DIM) y Atlético Nacional empataron 3-3 este domingo en un intenso clásico paisa correspondiente a la décima jornada de la Liga Colombiana. El encuentro estuvo cargado de goles, emociones y buen juego por parte de ambos equipos.

Con este resultado, el Medellín se mantiene en el segundo lugar de la tabla con 20 puntos, los mismos que suma Junior, que cayó 3-1 ante Unión Magdalena. Nacional, por su parte, ocupa la tercera casilla con 17 unidades.

El DIM abrió el marcador al minuto 5 gracias a Brayan León, quien aprovechó un rebote tras un potente remate de Daniel Londoño. Sin embargo, Nacional reaccionó de inmediato y empató al 7 con un tanto del uruguayo Facundo Batista, tras una gran jugada con el argentino Juan Bauzá.

Batista volvió a marcar al 23 desde el punto penal, pero tres minutos más tarde León igualó nuevamente para el equipo rojo con un segundo gol personal. Ya en el complemento, Medellín se adelantó al 49 con un penal ejecutado por Leyser Chaverra, pero Nacional rescató el empate al 77 con una anotación de Alfredo Morelos, quien marcó ante su exequipo tras una asistencia de Edwin Cardona.

En contraste, el clásico vallecaucano entre América y Deportivo Cali terminó sin goles en el estadio Pascual Guerrero, al que asistieron pocos aficionados debido a la protesta de la hinchada escarlata contra la dirigencia. El América, dirigido interinamente por Alex Escobar tras la salida de Diego Gabriel Raimondi, sufrió la expulsión de Sebastián Navarro al minuto 41, pero el Cali, bajo la conducción de Alberto Gamero, no logró aprovechar la ventaja numérica. El portero venezolano Joel Graterol, en su regreso a la titular tras una lesión, fue clave para mantener el cero.

Con este empate, el Deportivo Cali se mantiene en la casilla 12 con 11 puntos, mientras que América sigue en el fondo de la tabla con apenas seis unidades.

Publicidad

En otros resultados de la jornada, Millonarios e Independiente Santa Fe igualaron 0-0 en el clásico capitalino; Once Caldas venció 1-0 al Deportivo Pereira; Bucaramanga derrotó 3-1 a Alianza y Llaneros superó 1-0 al Deportes Tolima.