¿Cómo están las cuentas de los clubes del Fútbol Profesional Colombiano? Aquí balance financiero

La Superintendencia de Sociedades entregó el más reciente informe financiero de los 36 clubes asociados al Fútbol Profesional Colombiano (FPC) durante el 2024. Dentro del balance, la entidad reportó ingresos totales cercanos a 1,1 billones de pesos, costos de $1,05 billones y ganancias de $42.500 millones.



¿Cómo le fue a los equipos?

En el reporte, la Supersociedades dio a conocer las cifras de ingresos, gastos y ganancias / pérdidas que tuvo cada club inscrito en la categoría A y B del FPC. Así les fue a los cinco principales clubes del país:



Atlético Nacional: tuvo ingresos de 173 mil millones de pesos, gastos de $159 mil millones y ganancias de $14 mil millones. Millonarios: reportó ingresos de 137 mil millones de pesos, costos de $120 mil millones y ganancias de $17 mil millones. América de Cali: contó con ingresos de 78 mil millones de pesos, gastos de $76 mil millones y ganancias de $2 mil millones. Santa Fe: manejó ingresos de 61 mil millones de pesos, costos de $57 mil millones y ganancias de $3.700 millones. Deportivo Cali: reportó ingresos de 53 mil millones de pesos, gastos de $61 mil millones y sus pérdidas ascendieron a los $8 mil millones.

Un dato para destacar es que, durante el 2024, el mayor ingreso de los clubes se vio representado por las taquillas y los abonos (creció un 17%, con cifras de $236 mil millones), derechos de televisión ($203 mil millones), publicidad y patrocinios (crecieron 32% y 12% respectivamente, con cifras juntas de $192 mil millones), participación en torneos Conmebol (cayeron un 42%, con cifras $62 mil millones) y venta de artículos deportivos (aumentaron a un 18%, con cifras de $60 mil millones).

Por su parte, los gastos de los equipos se distribuyeron de la siguiente manera: pago de nómina deportiva (49,9%), otros costos (34,8%) y venta de derechos deportivos/ de formación (7%). Durante el 2024, los clubes alcanzaron activos de 908 mil millones de pesos, pasivos de $557 mil millones y reportaron un patrimonio de $350 mil millones.

Entre los principales resultados se destaca que los activos totales de los clubes incrementaron un 7,15%, pasando de $847 mil millones en 2023 a $908 mil millones en 2024, mientras que el patrimonio creció un 6,27%, alcanzando $350 mil millones en 2024 desde $330 mil millones en 2023. Este comportamiento refleja una mayor capacidad de acumulación de recursos y evidencia una expansión sostenida en la solidez de las operaciones financieras manifiesta el comunicado de la Supersociedades.

En materia de fútbol femenino, el superintendente, Billy Escobar, aseguró que, pese a que no hay una fuerte presencia en la taquilla, el patrocinio ha venido creciendo en el último periodo. Según el balance, el sector recibió 5 mil millones de pesos por este ámbito, siendo el América de Cali el club con mejores ingresos de todo el fútbol profesional femenino (recibió 1.600 millones).

"El fútbol femenino, en términos generales, sigue siendo muy incipiente. Difícilmente podemos hablar de utilidades. Estamos todavía en la etapa de la inversión, pero es apenas lógico. El patrocinio es la mayor fuente de recursos y todo el tema de transmisiones hace que mantenga su sostenibilidad. La idea es que, a futuro, se siga consolidando una mayor participación de la ciudadanía", aseguró Escobar.

En caso de querer el balance completo, con todos los clubes asociados, lo puede encontrar en el siguiente enlace.

