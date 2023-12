Conmovedor relato de Santiago Mele, arquero del Junior, sobre su infancia: "Hay muchas tentaciones"

El arquero Santiago Mele, figura clave en la victoria del Junior de Barranquilla en la Liga BetPlay. La celebración del título se volvió aún más especial cuando el uruguayo llamó al escenario a su pareja, quien lucía la gorra del Junior.

En medio de la algarabía de jugadores e hinchas, el arquero uruguayo le pidió matrimonio, a lo que ella respondió con un emotivo "sí". Este momento único se sumó a la alegría colectiva del equipo y sus seguidores.

"La familia es lo más importante. Yo siempre iba a donde iba mi abuela. Siempre tuve contacto con gente grande, pero no tuve la típica experiencia del hogar. Fui creciendo, y a medida que uno va creciendo, va madurando, se va dando golpes y se va dando cuenta por dónde es y por dónde no. Hoy en día, sé que estoy donde estoy gracias a mi familia. Gracias a mi padre, cuando era pequeño no tuve una relación con él, pero ya la tenemos", dijo Santiago Mele en diálogo con Blog Deportivo.

Mele también habló sobre la importancia de las experiencias y de aprender de los momentos difíciles: "Yo tuve mi etapa donde no estaba encaminado y me di cuenta de que no era por ahí. Quiero lograr cosas grandes para mi familia y mi carrera".

El arquero del Junior compartió cómo el reencuentro con sus creencias religiosas fue fundamental en su vida.

El mundo tiene un montón de tentaciones. Lo que me ayudó mucho fue reencontrarme con Dios. Ojalá que más personas puedan hacer las paces con su familia. Cuando las cosas están bien con ellos, el resto funciona

En cuanto a su desempeño en la serie final, Mele resaltó una atajada clave en el partido de ida en Barranquilla: "Fue la que más me gustó de la serie final. Me pone contento haber podido aportar en la final". Además, aseguró que nunca se cuestionó la decisión de llegar al equipo tiburón.

El arquero también compartió su experiencia a lo largo del año, desde Plaza Colonia hasta la consolidación en Unión de Santa Fe: "Yo empecé mi año en Plaza Colonia, luego se concretó la renovación en Unión de Santa Fe, y estábamos bastante complicados. Soñaba con ser campeón. No hay que perder la fe, cada oración es contestada".

