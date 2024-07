Debut de David Ospina en Atlético Nacional tendría fecha y rival definido

“El buen hijo vuelve a casa”, fue la primicia que colocó Atlético Nacional al gran regreso de David Ospina luego de un exitoso paso por Europa y la Selección Colombia. El ‘1’ del verdolaga liderará el proyecto paisa al lado de un experimentado como Edwin Cardona.

Es por eso por lo que la hinchada verde y blanca espera con ansias ver nuevamente al golero con la camiseta en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, algo que estaría pronto de darse luego de que se conociera el calendario de la Liga BetPlay 2024 en el segundo semestre.

David Ospina Foto: AFP

¿Cuándo será el debut de David Ospina en Atlético Nacional?

Dimayor confirmó el fixture oficial del segundo semestre de la Liga BetPlay 2024. El equipo verdolaga debutará el próximo miércoles, 17 de julio, enfrentando a Alianza F.C en condición de visitante a las 8:10 de la noche. Pero el debut de Ospina podría demorarse más.

Y es que habría tres escenarios posibles del debut de David Ospina con los verdolagas, que dependerá tanto de la decisión del futbolista como lo que determine el cuerpo técnico de Pablo Repetto.

El golero se encuentra en Estados Unidos con la Selección Colombia y terminará competencia el 15 de julio su participación continental, pero podría darse que el futbolista tenga vacaciones por lo que no se uniría inmediatamente con Nacional, sino que podría retrasar ese debut al menos dos semanas dejando todo para la fecha 3 vs. Once Caldas.

Sin embargo, si el portero decide viajar directamente a Medellín y unirse a la concentración de Atlético Nacional su debut podría en los próximos días ante dos rivales de peso. La primera opción sería contra América de Cali en la fecha 2 en el estadio Atanasio Girardot; la segunda podría ser en Bogotá enfrentando a Falcao en El Campín por la fecha 6 el 24 de julio.

David Ospina, nuevo arquero de Atlético Nacional Foto: Instagram