¿Dejarán a Diego Arias en Atlético Nacional tras victoria vs. Millonarios?

Tras la salida del técnico Gandolfi, el antioqueño Diego Arias asumió el mando de Atlético Nacional en este segundo semestre del 2025 y, en sus primeros duelos, ha tenido buena acogida acompañada de buenos resultados rompiendo dos rachas negativas en la institución.

Primero rompió 20 años sin ganar en Santa Marta al Unión Magdalena, que terminó de ajustar el pasado 27 de septiembre con un triunfo frente a Millonarios en el Atanasio Girardot tras 8 años sin hacerlo posible, que ni técnicos como Efraín Juárez, Paulo Autuori, Juan Carlos Osorio, entre otros, pudieron lograrlo.

Diego Arias en Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

¿Dejarán a Diego Arias hasta el final en Atlético Nacional?

Aunque inicialmente se dijo que el club sí o sí buscaba un técnico extranjero, las últimas dos semanas con Arias al mando han traído otro aire al club que ha empezado a seducir a los directivos.

Según Julián Capera, un directivo ve con buenos ojos que quede al mando, al menos, hasta diciembre ya que “la nómina tiene todo para salir campeón”; incluso, el propio técnico manifestó su sueño de ser campeón como entrenador, tal como lo hizo cuando era futbolista.



En ese orden de ideas, la posibilidad de que el antiqueño sea ratificado se encuentra sobre la mesa, pero aún no ha sido confirmada. Serán los directivos del equipo los que tengan la última palabra.

Diego Arias en Atlético Nacional // Foto: AFP

El ‘Caballito’ y el verdolaga

Arias pasó gran parte de su carrera vistiendo la camiseta de Atlético Nacional desde su llegada en 2013, en donde estuvo hasta 2018 y obtuvo 10 títulos como futbolista con la ‘casaca’ verdolaga, entre esos, la recordada Copa Libertadores 2016.

Disputó un total de 198 partidos con el equipo de la capital de Antioquia, en donde hizo 3 goles y si bien no era el titular de estos equipos, siempre fue un revulsivo querido por Juan Carlos Osorio y Reinaldo Rueda a la hora de enfrentar grandes partidos nacionales e internacionales.